La velada de Dan Breitman y Flor Anca en el Cantando 2020, estuvo llena de polémica. Cuando los recibió, Ángel de Brito y Laurita Fernández le consultaron a la pareja si era cierto que habían pedido cambio de coach. El argumento de ellos tuvo que ver con que no sentían que hubiera química, y esa vaga justificación desató la bronca de un sector del jurado, y del jefe de coachs.

Mientras Breitman prefería llamarse a silencio, su compañera Flor Anca improvisó una justificación: "Sentimos que no pegaba con nuestro equipo. Había situaciones incómodas". Sebastián Mazzoni, responsable de los coach, enfrentó a la pareja y sugirió que quizá no se movieron como era debido, y no plantearon el tema de la forma adecuada. De Brito, lapidario, les exclamó que por ese cambio "alguien había perdido su trabajo". De esa manera y con una energía muy rara en el ambiente, Dan y Flor interpretaron "La rueda mágica".

En la devolución, Nacha Guevara se mostró muy enojada y les dijo: "Tiene que haber fundamentos profesionales, no personales, porque es una persona que queda sin trabajo. Lo que yo percibí desde aquí fue eso, como de dos adolescentes pelotudos que dicen "no me gusta, no me gusta", y a esta altura hay que crecer. Y si van a cuestionar a alguien, tengan motivos serios. Y el número estuvo bien cantado, siempre está bien cantado, pero a mí personalmente no me pasa nada. Dan es como si tuvieras un hielo por delante, tenés que romperlo porque es lo que enfría todo lo que hacés" (6).

Karina "La Princesita" Tejeda los elogió por mantener la energía, pero dijo: "No me mató, estuvo correcto, las voces sonaron lindas y no tengo nada más para decir". Oscar Mediavilla consideró que la canción fue bien interpretada (6), y Moria Casán se mantuvo en una posición similar cuando aseguró que el número "no transmitió nada" (voto secreto).

Antes de irse, Ángel le preguntó a Dan si quería decir algo, pero él una vez más prefirió callar y retirarse sin ningún tipo de explicación.

