Carla Czudnoswsky recordó a Juan Castro, a 16 años de su muerte

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de marzo de 2020 • 13:36

"Trabajé siete años con Juan Castro y cada 5 de marzo no pasa desapercibido", dijo Carla Czudsnowsky, a 16 años de la trágica muerte del periodista. Y reflexionó sobre Juan y sus vivencias en ese momento: "El éxito y esa adrenalina desmedida que vivía, es una mala combinación si sos una persona propensa. Juan era un chavón que tomaba todo con naturalidad, era muy terrenal. Hoy le damos otra dimensión, pero cuando hacíamos ese programa, no la teníamos ni del éxito ni de las drogas ni de nada. Todos sabíamos y todos nos hacíamos los tontos".

En una nota realizada por Los ángeles de la mañana (eltrece), Czudsnowsky además señaló: "El dealer venía todos los días a la puerta del canal como también muchos sabían que era gay y cuando lo dijo se hicieron los sorprendidos".

Y, conmovida, relató: "Juan fue un bicho raro, una persona querida y perdonada. No digo que era Crónica de una muerte anunciada, pero quizá no hubiera tenido el impacto que tiene si las drogas no hubieran estado involucradas. Dormía poco, salía mucho, tomaba pastillas psiquiátricas mal recetadas y cocaína y toda esa mezcla explotó. Ya a los 30 años sos grande, tenés derecho a elegir como vivir. Estoy segura que Juan no se quería morir, pero sufría mucho. Me resulta imperdonable lo del psiquiatra y el acompañante terapéutico. Yo no hubiera firmado una externación en las condiciones de Juan", aseguró Carla.

Sus compañeros de Kaos lo recordaron

También Martin Ciccioli lo recordó. "Fueron dos años muy intensos los de Kaos en la ciudad. Era un pibe divino. Era un ser de luz. Tenía sus sombras obvio, como cualquiera. Uno de los momentos más tristes de mi vida fue el día del entierro de Juan. Fue mucha gente muy humilde, gente común y lloraban mucho. Eso me llamo la atención. Todos sabían que se drogaba, pero yo nunca hablé de ese tema con él. Sí hablé de otros muy fuertes, de su historia familiar, que venía de un lugar humilde. La cocaína es una droga que siempre se esconde y el que toma, en general no dice. A Juan le gustaba mucho la noche y era divertido. Y se hace lo que se puede. En 2003 no estaba la ley de salud mental que tenemos hoy. Me acuerdo de las internaciones de Juan y me generaba dolor porque era divino y era muy generoso. Me acuerdo también que él iba a hacer notas a lugares devastados por la crisis y al final, el entrevistado terminaba conteniéndolo a él.

Y agregó: "Enterarme de su muerte fue un shock total. Me lo contó una productora, diez minutos después de la caída. Si analizás las pericias, tuvo la desgracia de caer con la nuca. (...) La gente lo amaba. Un jueves a las 11 de la noche dijo mirando a cámaras: 'lo mío se llama cocaína'. Y frente a esa confesión, el pueblo lo adoptó. La cocaína saca lo peor de las personas pero en Juan no, era un ángel. La última vez que lo vi fue en su cumpleaños, el 13 de enero".

Enterarme de su muerte fue un shock total Martín Ciccioli

María Julia Oliván , compañera también de Kaos , dijo: "La última vez que lo vi fue en su cumple. Era como un cumpleaños de chicos, con esos globos de helio. Ayer me escribí con su hermano gemelo, Mariano. Recuerdo una charla hermosa que tuvimos en la última Navidad. Hablamos mucho, yo estaba triste porque había fallecido mi papá de cáncer. Lo conocí un año nada más, pero tuvimos una linda amistad. Le hablaba de las drogas pero él me decía que me quedara tranquila".

También Fanny Mandelbaum lo recordó con mucha emoción. "Fui su profesora en el ISER. Juan y el Pato Galván eran compañeros y compinches. Eran los mejores, armaban un programa de radio en cinco minutos. Juan era muy inteligente, leía mucho, era simpático y era como un nene grande. Me enternecía profundamente. Cuando me enteré de su muerte me quería morir. Hacía dos meses había muerto mi marido. Lo de Juan fue que estaba pasado de drogas, salió al balcón y quiso volar. Nunca creí otra cosa. Cuando fui al velorio no me dejaron entrar porque la familia quiso que fuera íntimo. Me puse a llorar y la dueña me abrió las puertas. Juan era una persona rodeada de gente, pero estaba solo, le faltaba ternura. Nunca me contó que su mamá había muerto pero cuando me encontraba en maquillaje, me abrazaba y se acurrucaba en mi hombro. Estaba haciendo una cura y lo sacaron para que siguiera trabajando".

Juan era una persona rodeada de gente, pero estaba solo Fanny Mandelbaum