A 16 años de la muerte de Juan Castro, su hermano Mariano lo recordó en una nota televisiva

El próximo 5 de marzo se cumplen 16 años de la muerte del periodista Juan Castro. Con emotivas palabras, su hermano gemelo Mariano lo recordó en Los ángeles de la mañana y reveló detalles inéditos de su vida.

"La droga entró en su vida en su adolescencia, quizá con una droga blanda como es la marihuana", comenzó a relatar el periodista, con un gran parecido al fallecido conductor de Kaos en la ciudad. Tras aclarar que la familia siempre estuvo a su lado para ayudarlo, expresó: "Yo viví en México 10 años, de 2001 a 2004 no venia mucho para acá. Él nos escuchaba, podíamos pelearnos, hablar, pero la droga no es algo sencillo, no es algo que podés dejar por voluntad, creo que muy poca gente puede hacer eso", remarcó.

Y enseguida, hizo referencia al exitoso momento profesional que estaba viviendo el periodista antes de su trágica muerte, algo que, según su parecer, también influyó en su desenlace. "Imaginate el cóctel: tenés un programa periodístico que está liderando y que le ganó en su momento a Marcelo Tinelli. Toda la prensa hablando de vos, toda la ciudad de Buenos Aires empapelada con carteles con tu cara y con la palabra "verdad" y nadie te dice que no. A eso combinalo con cocaína", señaló Mariano, quien advirtió que su hermano hizo varios tratamientos para curarse, aunque ninguno de ellos funcionó.

Tras su trágico desenlace, en el que se arrojó por el balcón de su departamento de Palermo bajo los efectos de los narcóticos, se inició una investigación judicial para tratar las causas que habrían llevado a Castro a suicidarse. La causa, luego de varios años de estar caratulada como "tentativa de suicidio" cambió su carátula a "homicidio culposo" debido a varias pruebas aportadas por Luis Pavesio, su última pareja. "No quiero volver a ese lugar porque se dijeron muchas tonterías. Eso para mí está cerrado", advirtió su hermano sin querer opinar al respecto.

En cuanto a cómo vive esta fecha tan especial, Mariano confesó: "Es un momento de mierda pero hay que pasar esta semana. Nosotros éramos una célula, éramos uno y en un momento, sin explicación científica aún, esa célula se divide. Además de los 33 años de haber vivido juntos".

Al hablar de su gran parecido físico, el joven aseguró que ahora que está sin barba lo identifican mucho más con su hermano. Agradecido por las muestras de cariño en la calle, Castro contó cómo quiere que se lo recuerde a su hermano: "Quiero que se lo recuerde trabajando. En Youtube pueden encontrar muchas cosas de las que hizo Juan".

Por último, su gemelo habló de la relación clandestina que durante varios años su hermano mantuvo con el cantante Ricky Martin. "Eran dos pibes, Juan nunca hizo alarde de eso. Era muy respetuoso de su vida privada. Tendrían 22/23 años. Había mucho tabú con ser gay, con poder mostrarse. Sin embargo, lo ves ahora a Ricky que está haciendo una gira exitosísima por Latinoamérica y las chicas van, no les importa su elección sexual", remató.