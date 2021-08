Carlos Rottemberg: “Mantuve no menos de 150 reuniones con funcionarios nacionales, provinciales y de la Ciudad”

En medio de la polémica por la filtración del listado de las visitas que recibió el Presidente Alberto Fernández en la residencia de Olivos durante el primer tramo de la cuarentena, el productor teatral Carlos Rottemberg, uno de los aludidos, le detalló a LA NACION como fue aquel encuentro y reveló que en su condición de referente del sector teatral mantuvo no menos de 150 reuniones durante el último año y medio tanto con funcionarios nacionales como de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

A su vez, el productor se mostró sorprendido por la repercusión que despertó aquel listado y recordó que de la mayoría de los encuentros en los que participó fueron de dominio público. “Desde marzo de 2020, permanentemente di notas hablando de todo lo que tuvo que ver con el inicio, desarrollo y cómo llegamos a este momento de apertura de las salas; y de cómo se trabajó con los protocolos, por ejemplo, en los 8 meses del año pasado, entre marzo y noviembre, con la música y el teatro paralizados. También hay muchas declaraciones mías diciendo que, desde el Presidente para abajo, nos reunimos con todos”, comenzó aclarando.

Y continuó: “Yo, al menos, en los lugares donde trabajo, que son la Ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Mar del Plata, mantuve, calculo, no menos de cien o ciento cincuenta reuniones representando al sector, de las cuales solo un puñado fueron presenciales y la gran mayoría virtuales”.

“En las presenciales, que fueron pocas, se incluyen las que mantuve con el Presidente de la Nación; el jefe de Gabinete, Juan Pablo Cafiero; la Vicejefa, Cecilia Todesca; Mercedes Marcó del Pont -directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos- cuando tuvimos que hablar sobre subsidios o créditos; también con el Ministerio de Producción; obviamente, el ministerio de Cultura, representado por Tristán Bauer, Luis ‘El Chino’ Sanjurjo (Director Nacional de Industrias Culturales del Ministerio de Cultura de la Nación), Lucrecia Cardoso (secretaria de Industrias Culturales) y toda la plana mayor de ese ministerio”, detalló.

“También me reuní con Augusto Costa, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires; y con Nicolás Kreplak, el ministro de Salud bonaerense, con los que hablamos sobre los protocolos en la ciudad de Mar del Plata”, continuó.

“Hay fotos de mayo del año pasado, cuando nos fuimos a reunir desde ADET (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) con el entonces ministro Ginés González García, cuando arrancaba la confección de protocolos. Con respecto a la Ciudad de Buenos Aires, tuvimos varios encuentros, en varios lugares diferentes. Con el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, nos reunimos tanto en su despacho como en el teatro. También con el ministro de Cultura Enrique Avogadro; y con el ministro de Salud, Fernán Quirós, nos encontramos en su despacho y recorrimos las distintas salas. De todo hay fotografías”, insistió.

Y aclaró: “Cuento esto para mostrar que si hoy podemos disfrutar del teatro y de la música, teniendo protocolos seguros, es porque hubo mucho trabajo. Me llama la atención que alguno pueda sorprenderse de que hayan existido esas reuniones que fueron parte de ese gran trabajo”.

Con respecto al encuentro en Olivos, indicó: “Fue solo uno. El presidente, que venía manteniendo algunas reuniones de trabajo en la residencia, me llamó para proponerme ir un domingo. Fue el día del periodista, el 7 de junio. Y también lo invitó a Luis Brandoni, que además de ser productor es el actor que justamente tenía previsto debutar el viernes 20 de marzo con la obra El acompañamiento, que está haciendo aun, y había tenido que suspender el estreno”.

“Ese día, me fue a buscar Brandoni con el auto y fuimos comentando lo preocupado que debía estar el Presidente para pedirnos que nos reuniéramos un domingo. Con Rodrígez Larreta me he encontrado hablando muchas por teléfono a la medianoche”, recordó.

Con respecto a cuáles fueron los temas que se trataron en esa reunión, indicó: “Ese encuentro de trabajo se realizó en términos muy positivos. Así lo sentimos cuando regresábamos. Fue una reunión importante porque se trataba del Presidente, pero en definitiva él quería saber qué nos estaba pasando con la actividad y si bien los funcionarios se lo iban trasmitiendo, él quería tener en primera persona vivencias, sensaciones e ideas de referentes del sector”.

Rottemberg contó que se mantuvo ajeno a la polémica que se despertó luego de la difusión de la lista de visitas y que se enteró por los medios. “El lunes me llamaron de una radio y me dijeron que era para hablar sobre Florencia Peña. Y yo no tenía ni idea de qué me hablaban, así que no salí al aire”. Peña, al igual que Rottemberg y otros referentes del mundo del espectáculo como el gerente de programación de eltrece, Adrián Suar, forman parte del polémico listado, pero fue la conductora de Flor de equipo quien se convirtió en el blanco de críticas, insultos y agresiones en las redes sociales.

“Recién por la noche, la productora de otro programa me contó que Florencia había hecho una especie de descargo en su programa y que Nancy Pazos había mencionado un listado de nombres en el que se me nombraba. Ahí sí salí a decir que, efectivamente, participé de esa reunión, pero es algo que fue público desde el comienzo. Este año también me reuní con el Presidente, pero en la casa de Gobierno”, explicó.

LA NACION