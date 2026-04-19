Luis Brandoni: preocupación por su delicado estado de salud

Este sábado, Luis Brandoni cumplió 86 años. No fue del modo en que lo hubiese deseado. Por lo pronto, no hubo festejo con velas y brindis rodeado de sus seres queridos. Entre ellos, claro, Saula Benavente, su pareja. Se conocieron hace años viendo una obra de teatro, pero el encuentro formal fue en el marco de otro festejo de cumpleaños, el de Claudio Segovia, el creador del espectáculo Tango argentino fallecido hace poco tiempo.

Es de imaginar que la celebración completa por sus 86 años hubiera sido también en el escenario del Multitabarís, en donde hasta hace poco junto a Soledad Silveyra estaba haciendo ¿Quién es quién?, la obra que estrenaron en enero de la temporada pasada. Desde hace décadas, del círculo íntimo del gran actor de Parque Lezama, cuya versión fílmica está disponible en Netflix, forma parte Carlos Rottemberg. Ayer, el reconocido productor hizo uso de sus redes sociales para recordar el cumpleaños de quien se encentra internado en el Sanatorio Güemes desde el 11 de este mes. “Beto querido. Tras 48 años de amistad, y tantas decenas de ´dedos puestos´ por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores. Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere", escribió su amigo apelando a una foto de ellos dos en blanco y negro.

Beto querido,

Tras 48 años de amistad, y tantas decenas de “dedos puestos” por tanto teatro encarado juntos, solo deseo que tu próximo cumpleaños puedas volver a celebrarlo en colores.

Mientras, muchos te esperamos para seguir apagando velitas. Se te quiere.

Carlos Rottemberg pic.twitter.com/oc3uoUxQe3 — Multiteatro (@multiteatro) April 18, 2026

El año pasado, Brandoni festejó como quiso: en el escenario del Teatro Liceo junto a Solita Silveyra, Micaela, una de sus dos hijas, y su pareja. Hubo torta, brindis en el escenario y el público de ¿Quién es quién?, claro, le cantó el feliz cumpleaños. Un año después, la realidad es otra.

El sábado 11, el actor sufrió un hematoma subdural por el que tuvo que ser internado. Paradójicamente, esa misma noche su compañera en el escenario también pasó la noche internada. Según ella misma contó recientemente, tuvo una caída que le produjo una quebradura en una vértebra lumbar. Ya fue dada de alta. No así Brandoni. Consultada por cómo notaba a su compañero antes del accidente, Silveyra apeló a la sinceridad e ironía que la caracteriza: “Lo veía muy mal, sabía que esto iba a pasar, que en algún momento nos íbamos a pegar un susto bárbaro. Se cae bastante él. Nos caemos bastante los dos, en realidad, ‘somos el dúo dinamita’”.

Un año atrás, Luis Brandoni festejaba su cumpleaños en el Teatro Liceo luego de la función de ¿Quién es quién? junto a Soledad Silveyra, una de sus hijas y su pareja Gerardo Viercovich - LA NACION

Luego de ese fin de semana de furia del “dúo dinamita”, Carlos Rottemberg anunció que ¿Quién es quién? iba a retomar su temporada el miércoles 22. Al no mejorarse la situación del reconocido protagonista de tantos éxitos en cine, televisión, series y obras de teatro, el mismo productor confirmó a las horas que la temporada de la exitosa obra estaba suspendida hasta nuevo aviso.

Al día de hoy, domingo por la tarde, la situación no ha cambiado, El último parte médico fue emitido el viernes. “Actualmente se encuentra internado bajo evaluación y cuidado médico, cursando un cuadro delicado, acompañado por profesionales que siguen de cerca su evolución”, señaló Rottemberg.

Antes del accidente, el productor y dueño del Multitabarís como del Liceo ya estaba imaginando la vuelta de la obra El secreto, que protagonizan Ana María Picchio y Gerardo Romano luego de su exitosa temporada de Mar del Plata. Ese titulo entró a la cartelera de La Feliz a último momento debido, justamente, a una recaída que había sufrido Luis Brandoni que motivó la suspensión de la temporada en Buenos Aires. Todo estaba previsto para que a principios de enero se mudaran a Mar del Plata. No fue así .

Para que el actor pudiera continuar su tratamiento en Buenos Aires hubo un enroque a último momento. Picchio y Romano, en un acto solidario, armaron las valijas y partieron a Mar del Plata, en donde El secreto, que estaba haciendo temporada aquí, fue un verdadero éxito de público que terminó cerrando la temporada 2025/26. Como el cambio fue realizado contra reloj, los actores de El secreto terminaron usando la escenografía de ¿Quién es quién? Como contrapartida, Brandoni y Silveyra, cuando repusieron la obra en el Multitabarís, lo hicieron en la escenografía de El secreto. Había algo a favor: ambas tramas transcurren en el living comedor de un departamento.

Gerardo Romano, Soledad Silveyra, Luis Brandoni y Ana María Picchio: la dos duplas de dos éxitos teatrales compartieron un mismo espacio escenográfico @multiteatro

El 29 de este mes, la premiada comedia dramática se repondrá en el Multitabarís. Gerardo Romano y Ana María Picchio, junto a Rodrigo Noya y Gabriela Sari, volverán a habitar el living escenográfico de su temporada anterior en Buenos Aires. El mismo living con su cocina integrada que hasta hace muy poco habitaron Soledad Silveyra y Luis Brandoni, el “dúo dinámico” que nunca antes había compartido un escenario.