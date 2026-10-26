Carlos Vives habló de su encuentro con Charly García y recordó una historia poco conocida que los une

“Lo he querido tanto que de repente la vida me da esta oportunidad. Hay que valorar todo”. Con esas palabras, Carlos Vives recordó su participación en el cumpleaños número 75 de Charly García, celebrado el viernes 23 de octubre en Buenos Aires. El cantante colombiano fue uno de los invitados al festejo privado del músico argentino y, después del encuentro, habló sobre la admiración que siente por él, la influencia del rock nacional en su carrera y una anécdota que los une desde hace años.

Carlos Vives junto a Charly García y Fito Páez durante el festejo por los 75 años del ícono del rock argentino; el colombiano recordó luego la profunda admiración que siente por su música y la influencia que tuvo en su carrera Agustín Dusserre & Ignacio Arne

En diálogo con Infama (América TV), Vives se mostró agradecido por haber podido compartir la celebración con uno de sus referentes musicales. “Siempre agradecido con toda esa lírica y sentimiento que el rock argentino nos trajo a los sudamericanos e hispanoamericanos”, expresó.

La celebración tuvo lugar en La Fábrica, la histórica casa-estudio que García compró en 1987, ubicada en el barrio porteño de Palermo. Allí, el músico grabó y trabajó en varios de sus proyectos más importantes, incluido el MTV Unplugged de 1995. Esta vez, el espacio reunió a familiares, amigos y colegas que se acercaron para acompañarlo en una fecha especial.

Entre los invitados estuvieron Fito Páez, Ricardo Mollo, Celeste Carballo, Rosario Ortega, Graciela Borges, Mariana Fabbiani y Beto Casella, además de Vives. Durante la noche, el cumpleañero recibió los saludos de sus seres queridos y sopló las velitas de una torta decorada con la estética de Say No More.

Para el intérprete de “La bicicleta”, sin embargo, el encuentro tuvo un significado particular. Al recordar sus primeros acercamientos a la música argentina, contó que las canciones de García y de otros referentes del rock nacional tuvieron una fuerte influencia sobre él cuando comenzaban a llegar a Colombia. “Nosotros estábamos tan impactados emocionalmente e intelectualmente con el rock argentino que cuando comenzaron a llegar a Bogotá me pasaron cosas increíbles”, relató.

En ese contexto, recuperó un episodio de su trayectoria como actor que involucró al propio García. “Charly terminó haciendo una escena conmigo en una serie que hacíamos cuyo tema principal era ‘Yo no quiero volverme tan loco’”, recordó, al referirse a una experiencia compartida con el músico.

Vives explicó que su relación con el artista argentino no se limitó a aquel trabajo. Con los años tuvo la posibilidad de volver a encontrarse con él en distintas ocasiones. “Siempre he tenido la oportunidad de venir y estuve varias veces con él en su casa”, contó. Y volvió sobre el vínculo que mantiene con su música: “Lo quería tanto que la vida me dio la posibilidad de conocerlo”.

“Yo pensé que era el más fan de Charly hasta que me encontré con toda una manada de locos”, concluyó entre risas.

Su presencia en el casamiento de Andrea Ghidone

La celebración de García fue apenas uno de los compromisos que el colombiano tuvo durante su paso por Buenos Aires. El sábado 24 de octubre, Vives también participó de la fiesta de casamiento de la bailarina y actriz uruguaya Andrea Ghidone y el empresario Pablo Otero, donde sorprendió a los invitados con una presentación musical.

La pareja había celebrado su matrimonio civil el jueves 15 de octubre, en una ceremonia íntima realizada en el Club Libanés de Buenos Aires, acompañada por sus hijos, familiares y amigos cercanos.

Días después llegó el turno de la fiesta, que reunió a distintas figuras del espectáculo. Uno de los momentos destacados de la noche quedó registrado en un video que la propia Ghidone compartió a través de su cuenta de Instagram. En las imágenes se ve a Vives interpretando “Volví a nacer”, uno de los éxitos más conocidos de su repertorio.

Después, la agenda del artista continuó en Chile. Este domingo 25 de octubre, Vives fue el encargado de cerrar el Festival Bamba, realizado en el Parque O’Higgins de Santiago de Chile, que durante dos jornadas reunió a figuras de la música latinoamericana.

La programación incluyó a artistas como Juanes, Marc Anthony, Coti y Fito Páez. El rosarino actuó durante la tarde del domingo y el colombiano tomó el escenario más tarde, con un repertorio que incluyó “La bicicleta”, “Canción bonita” y “La tierra del olvido”.