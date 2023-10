escuchar

Carmen Barbieri ocupará las mañanas de eltrece con su magazine Mañanísima. En medio de las especulaciones respecto a la continuidad de Bien de Mañana, el programa conducido por Fabián Doman en la misma franja horaria, la conductora desembarcará en la señal para pelear por el rating a partir de noviembre.

Según pudo saber LA NACIÓN, la capocómica llegó a un acuerdo con el canal para animar las mañanas de 9 a 10.30 horas. En estos momentos, las autoridades del canal de Constitución se encuentran ultimando detalles para su nueva apuesta matutina.

Tras confirmar el anuncio, el periodista Ángel de Brito se refirió esta semana al futuro del programa de Doman. “Donde está todo mal es en eltrece con las mañanas. Llega Carmen con su programa, que iba a pasar en algún momento, y el momento es noviembre. Hacen un recambio y sale el programa de Doman”, dijo el conductor al aire en LAM. Y agregó: “ Muchos de los panelistas, como pasa con muchas informaciones, se enteran por la tele. De hecho, muchos me escribieron. Es típico, cuando te levantan nadie te dice nada ”, opinó.

Carmen Barbieri se suma a las mañanas de eltrece Instagram: @barbieri_carmen

Cabe recordar que Bien de mañana desembarcó meses atrás en eltrece en reemplazo de Nosotros a la mañana, histórico magazine conducido por el Pollo Álvarez. Luego de una opaca transición a cargo de Oscar González Oro, que no midió lo esperado, el canal eligió a Doman para ponerse al frente de ese horario. El periodista es una figura que, en los últimos años, fue y vino varias veces ocupando diversas franjas horarias.

En diálogo con el mismo programa de espectáculos, Doman se refirió al posible levantamiento de su ciclo por la llegada de Barbieri al canal. “Lo mismo que saben ustedes, sé yo, y lo digo en serio”, aclaró primero. Y continuó: “Pasa esto: el programa lo produce Kuarzo, no lo produzco yo, por lo que es un tema que saben más Kuarzo y el canal que yo. A mí no me dijeron absolutamente nada, esta semana no hablé con nadie y seguimos trabajando”, agregó en conversación con un movilero del ciclo de América TV.

Sobre cómo fue su acuerdo con eltrece, el periodista explicó: “Originalmente, a mí me llama el canal en abril y yo inmediatamente propuse a Kuarzo. Y ahí me desligué. No sabía si salíamos a las 9, 9.30 o si llegábamos hasta las 10.40, todo eso me enteré por la productora”, precisó.

Respecto a que ocurrirá con su programa tras conocerse el pase de Barbieri, Doman dijo: “ Nosotros a la mañana fue levantado mil quinientas veces. Y un día se terminó de levantar, con el Pollo [Álvarez]. Después volvió. Es un laburo, a mí me gustaría que siga, Kuarzo actuó de manera correcta, [Jorge] Lanata dice una frase: ‘Es solo televisión’ ”.

El presentador se mostró comprensivo en relación a las dinámicas televisivas. “Vamos, venimos, se levanta el programa, el programa vuelve, o no se levanta, yo comprendo la decisión que tiene que tomar un programador, y no siento que sea un tema personal. Si se toman decisiones, deben tener que ver con buscar el bien general para un canal, no siento que sea un tema personal. Yo acepté venir, sabía las reglas del juego, conozco la televisión y no le reprocho nada a nadie. Mi situación particular es distinta, porque Kuarzo contempló que yo dejé otro trabajo para hacer esto”, manifestó con tranquilidad.

Fabián Doman

Sin embargo, el conductor reconoció que su deseo es continuar con su ciclo en la señal: “Conozco la televisión, laburo hace treinta años acá, y me encantaría que el programa siga. Por mí, que me pagan bien, y por un montón de chicos, la producción y los panelistas, porque es laburo”, destacó. Y, respecto a su posible permanencia al aire, concluyó: “Si nos ofrecen hacer un programa de 10 minutos, lo hago; de una hora, lo hago; de media hora, lo hago”.

Con la incorporación de Carmen Barbieri, la batalla por la audiencia se librará a partir del próximo mes entre la conductora y el magazine A la Barbarossa (Telefe), conducido por la actriz Georgina Barbarossa, que lidera las mañanas, frente a lo cual El Trece decidió mover fichas para recuperar televidentes.

