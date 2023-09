escuchar

Tras ausentarse de la televisión debido a la operación de rodilla a la que se sometió, Georgina Barbarrosa volvió a su ciclo A la Barbarrosa, que se emite de lunes a viernes a las 9.30 por Telefe. Lejos de tener un feliz regreso, este martes vivió un momento de tensión que desató un escándalo al aire, el cual no tardó en replicarse en las redes. Todo se desencadenó cuando Analía Franchín le pegó un carpetazo en vivo, acto que dejó anonadados a todos en el estudio.

Mientras debatían en la mesa por la medida económica del Gobierno referida a la devolución del IVA, Franchín interrumpió la charla con un grito hacia la conductora: “¡Quédate quieta!”.

Al escucharla, ella se sorprendió y le hizo un pedido especial: “No, que estoy operada ¡Ay!”. Fue ahí que la panelista agarró la carpeta que tenía sobre la mesa y le pegó en la cabeza. Sin entender lo que pasaba, Georgina le respondió: “¿Cómo me vas a pegar? ¡Estúpida!”.

El incómodo momento que vivió Georgina Barbarrosa en su programa

Luego de la incómoda situación, Analía le pidió disculpas y justificó su accionar: “Tenías un moscardón horrible”. Sin embargo, el resto de la mesa siguió la escena muy incrédulos, sobre todo Nancy Pazos que tuvo que interrumpir su columna sobre economía. Tras el insólito momento, el programa continuó con normalidad.

El video del momento se replicó en las redes y recibió muchos comentarios. Algunos criticaron a Franchín, mientras que otros aseguraron que lo que hizo estuvo muy bien.

Qué le pasó a Georgina Barbarossa

Además de ausentarse de A la Barbarossa, la conductora también tuvo que dejar de lado su trabajo en La peña de morfi por la operación de rodilla a la que se sometió.

La intervención quirúrgica se realizó el 31 de agosto y necesitó varias semanas de recuperación para volver al ruedo. “Salió todo bien, ya en la habitación. Gracias por todos los mensajes”, publicó más tarde para llevar alivio a sus seguidores y confirmar que estaba en buen estado de salud.

Georgina Barbarrosa bromeó antes de la operación a la que se sometió (Foto captura de Instagram/@geobarbarrosa)

Mientras no estuvo en el ciclo de los domingos, quien ocupó su lugar fue Diego Leuco y, como con su presencia alcanzó el rating esperado, ahora se convertirá en el conductor del programa junto a Jesica Cirio.

Diego Leuco será el conductor de La pena de morfi ADRIAN DIAZ BERNINI

“A mí me encanta. Me parece un chico bárbaro, súper preparado, re buena onda”, comentó Georgina cuando le preguntaron qué le parecía el periodista como conductor.

La advertencia de Georgina Barbarossa a Diego Leuco antes de su debut como conductor en La Peña de M

Además, no escatimó en elogios al hablar de la producción del ciclo creado por Gerardo Rozín: “Es gente que se viene rompiendo el alma hace miles de años. Fue una idea brillante de él y me parece que tiene continuar in aeternum. Es el único lugar donde se le da esa posibilidad a todos los artistas”.

Cabe destacar que Barbarossa tomó el puesto en el programa de los domingos en reemplazo de Jey Mammon, tras la denuncia en su contra, quien a su vez había tomado la conducción por el fallecimiento de Rozín.