Carmen Barbieri sobre su noviazgo con Francella: "Hoy tenemos una relación rara"

Hace algunos años, Carmen Barbieri reveló que en su juventud tuvo una relación con Guillermo Francella, sin embargo, en ese momento no quiso dar muchos detalles sobre el romance. Invitada a PH: Podemos Hablar, la actriz comenzó a hablar sobre sus ex, y ante una pregunta de Marcela Tauro -otra de las invitadas- se explayó un poco más sobre su historia con el actor.

" Con Francella estuvimos dos años, no fue un touch and go sino algo prolongado", explicó Barbieri. " Ahora tenemos una relación rara. Cuándo nos cruzamos es, 'Hola y chau', y nunca más entablamos una conversación. Él se pone muy duro cuándo me ve, no sé si hasta no se pone nervioso o que. La que me saluda genial es su mujer, y sus hijos son encantadores. Él dice, 'Hola', y sigue de largo".

La vedette quiso remarcar que no tuvieron un amorío pasajero. "Fueron dos años, pero yo no cuento mucho por un tema de respeto a su familia", explicó. "Él dijo una muy mala frase de mí, que me conoció en un cabaret y con unas copas. No me conoció en un cabaret, venía al teatro. No era el Francella de hoy, que es una estrella total a la que admiro, quiero mucho y respeto a su familia".

"En ese momento Guillermo hacía teatro off y tenía una inmobiliaria con su hermano, a quién también quiero mucho. Eramos novios. Yo sí era conocida, salía en tapas de revistas, hacía Mesa de noticias, Matrimonio y algo más...", enumeró recordando sus trabajos de aquél momento.

Si bien todos querían saber un poco más, Carmen se limitó a contar pocos detalles. "No vivimos juntos, pero los fines de semana se quedaba en casa, la pasábamos muy bien. Yo amaba a su madre y a toda su familia. Ahora tenemos una relación distante, rara, pero no me preguntes más".

Sobre la salud de Santiago Bal

Durante el programa, Carmen también hizo referencia a la salud del padre de su hijo. "Santiago no está bien. No está grave pero está delicado, muy débil", explicó. "Cómo dice Fede, es un toro, pero esta vez le juega en contra la edad, porque tiene 83 años. Yo digo que su cuerpo es como Chernobyl, él está abierto como un pollo: le falta un riñón, tiene EPOC, neumonía...".

Barbieri también reveló que le gusta ir a verlo. "Voy porque de vez en cuando abre los ojos, y si nos ve siento que se queda más tranquilo, aunque no hable. Fede me dice que eso no es vida, pero yo le digo que lo deje porque está luchando".

"El otro día solo dijo dos palabras, 'te amo', y yo le contesté, '¿Ahora me amás que estás tirado en la cama?'", dijo poniéndole un poco de humor al momento.