Carolina Losada: “La Argentina se está acercando a todas las dictaduras”

La periodista Carolina Losada reveló esta sábado los motivos que la llevaron a tomar la decisión de interrumpir su labor como comunicadora para dedicarse a la política desde las filas de Juntos por el Cambio. “Lo que me hace meterme en la política es el momento que estamos viviendo. Creo que la Argentina está yendo hacia un lugar que está lejos de ser el lugar que me gusta, hacia Venezuela, ahora somos amigos de Nicaragua también. Estamos acercándonos a todas estas dictaduras”, recalcó.

Invitada al programa La noche de Mirtha Legrand, bajo la conducción de Juana Viale, donde también estuvieron presentes el diputado Mario Negri, el periodista y conductor Claudio Rígoli y la actriz Gladys Florimonte, Losada opinó con contundencia sobre la situación del país y consideró que la Argentina “está lejos de ser el país democrático republicano de los principios del radicalismo”. Sobre ello, profundizó: “Está lejos de los principios de los que tanto habló Raúl Alfonsín, que son los que me representan, y yo desde el periodismo siempre hablé del republicanismo, de defender la República”, apuntó.

Entre otras críticas hacia el actual desempeño del gobierno nacional, la candidata consideró que ”hay una mala gestión de la pandemia” y cuestionó “el robo de vacunas”. Por otro lado, contó detalles de las ofertas que recibió antes de ser candidata. “Soy periodista y, desde que empecé a opinar en Intratables, me han propuesto desde distintos sectores participar de alguna forma en distintas candidaturas, hasta de algún sector que nunca pensé que me podían llegar a proponer porque soy muy crítica de ellos”, contó en la mesa de El Trece. Y agregó: “En ese sector no me iba a meter, y no sentía que era mi momento, pero, en este caso [su incorporación a Juntos por el Cambio] fue diferente por varias razones”.

“Me propusieron de varios sectores hacer política, ahora fue diferente", dijo Carolina Losada @carolinalosada en la #MesazaEnCasa pic.twitter.com/rblbQowq1O — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) June 20, 2021

Tras confirmar su candidatura, Losada decidió encarar esta nueva etapa con una licencia la TV. “Es la forma más leal y más honesta”, dijo. Y sumó: “Participo de programas políticos y, debatir cuando ya estás siendo precandidata, no está bueno desde el periodismo”. Pero, aclaró que, por ahora, continuará en Radio Rivadavia. Por último, contó: “Fue complicado tomar la decisión porque siento que estoy en el mejor momento de mi carrera y que se me están abriendo muchas puertas y que el periodismo es algo que amo. No es que yo estoy dejando una carrera que me aburrió, pero es un impasse”.

LA NACION