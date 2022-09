Casados con hijos: Guillermo Francella puso punto final a la polémica por la salida de Érica Rivas

Luego de que Florencia Peña respondiera a las palabras de Erica Rivas por su salida de la versión teatral de Casados con hijos, el resto del elenco dio su parecer al respecto: mientras Guillermo Francella aseguró que ya está todo dicho, Darío Lopilato se alineó con la conductora de LPA y reveló que tanto él como Luisana, su hermana -y el resto del elenco- intervinieron para que Rivas no se baje del proyecto y su personaje, María Elena, continúe en la pieza teatral. Además, Jorgelina Aruzzi, la actriz elegida para completar el elenco, reveló que se contactó con Rivas cuando le ofrecieron el papel.

Alejandro Guatti, movilero de Intrusos fue a buscar a los protagonistas al teatro, quienes dieron su punto de vista luego del ensayo. Guillermo Francella y Marcelo de Bellis fueron los primeros en compartir su parecer sobre el próximo estreno y también sobre la salida de Rivas del proyecto teatral.

“Hasta que no se dé, todavía no caigo del todo”, explicó De Bellis cuando le preguntaron sobre sus sensaciones. “Hasta que no se abra el telón el 5 de enero…”, continuó, pero Francella lo interrumpió: “Es que es muy fuerte todo lo que es Casados con hijos. Diecisiete años en el aire, algo ininterrumpido”. Sobre la obra, el actor destacó que es un debut postergado desde junio de 2020 y que hubo muchas fechas más que debieron ser corridas. “Tenemos mucha felicidad porque está pasando algo maravilloso y es que todos quieren ver Casados”, completó.

Pregunta inevitable, Guatti quiso saber cómo recibieron las declaraciones de Rivas, quien aseguró que no va a ir al estreno porque le da “mucha tristeza”. “ Ya fue explicado todo en el modo que tuvo que ser, y ahora la felicidad es poder expresarlo desde el escenario y que podamos tener todo lo que siempre soñamos tener ”, explicó Francella.

En relación a la incorporación de Jorgelina Aruzzi como la nueva novia de Dardo, Francella adelantó de qué forma se incorporará a la historia: “En el último capítulo (Dardo y María Elena) se iban a París y bueno, él se trae una nueva novia que va a dar qué hablar”, reveló. Además, el actor tuvo solo palabras de elogio para su nueva compañera. “ Es una gran actriz, muy talentosa. Todos hablaron maravillas de ella así que estoy feliz de tenerla ”, completó.

Entre la felicidad y la sorpresa

Aruzzi, la flamante incorporación de la ya probada y exitosa historia, también charló con Intrusos. Sobre cómo la encontró la convocatoria para formar parte de la obra, la actriz confesó que no lo esperaba. “ Me sorprendió, pero la verdad es que me alegré mucho porque es un evento, es un programa que hace muchos años que el público ama. La repercusión del público en la calle… ¡Es la primera vez que me felicitan por algo que no hice! ”, confió.

JORGELINA ARUZZI se suma a CASADOS CON HIJOS. Gentileza Casdos con Hijos

Con respecto a la polémica sobre la salida de Rivas, la actriz intentó no entrar en la zona de conflicto. “ Admiro mucho a Érica, está todo super bien con ella ”, contó, y luego confió que habló con la actriz sobre el programa. “ Nos mandamos unos mensajes de ´todo bien´ y está todo súper bien ”, agregó.

Por último, Darío Lopilato se mostró feliz por el debut de la obra y aseguró que a nivel personal es muy importante darle un cierre sobre las tablas a su personaje: “Sé que son dos únicos meses y es como coronar a Coqui Argento. Para mí es muy importante cerrarlo así, de esa manera”, expresó. Sobre Rivas, explicó que le da tristeza que no esté. “Las decisiones son personales. La verdad es que hicimos todo lo posible tanto mi hermana y yo para que ella esté. Florencia y Guillermo y Marcelo. La realidad es que no sabría qué decir”, aseguró. “ A mí me incomoda mucho estar hablando de ella, pero tendría que hablar ella ”, explicó, y contó que no tiene ningún problema personal con ella y que incluso se siguen en redes sociales.

Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato ya cerraron sus respectivos acuerdos para sumarse a la puesta teatral de Casados con hijos Archivo

El conflicto que terminó con Rivas fuera de la pieza teatral comenzó en 2019, cuando la actriz realizó algunas propuestas para modificar algunos guiones de su personaje de cara al gran regreso de la ficción, pero sobre las tablas. Las sugerencias no habrían caído bien a los productores y directivos, y el enfrentamiento rápidamente trascendió en los medios.