Tras la muerte de su madre, Mario Pergolini retomará las grabaciones de Otro día perdido el próximo lunes

Mario Pergolini atraviesa uno de los momentos más tristes de su vida: a los 80 años, murió Beatriz Mancione, su mamá. Para atravesar el dolor, el conductor decidió estar con su familia. Por este motivo, hoy tampoco se realizará la grabación de Otro día perdido, por lo que — tal como sucedió ayer— saldrá al aire un programa ya grabado. Según confirmaron desde eltrece, volverá al ruedo el lunes que viene.

Mario Pergolini perdió a su mamá, Beatriz, este jueves Fabián Marelli

Aunque el conductor que saltó a la fama en la década del 90 primero con La TV ataca y luego con CQC, suele ser muy reservado en relación a su vida privada, durante el último tiempo habló en varias oportunidades sobre su mamá. En distintas entrevistas y apariciones públicas, compartió algunas historias desconocidas sobre Beatriz. Sobre todo, la describió como una mujer de fuerte personalidad, opiniones políticas tajantes y una enorme independencia, que en los últimos años atravesó un complejo deterioro en su salud tras perder la vista de adulta.

Cómo Pergolini pudo ayudar a su mamá cuando quedó ciega

Uno de los puntos que más llamó la atención de las recientes declaraciones de Pergolini sobre su mamá fue cómo recurrió a la inteligencia artificial para acompañarla y asistirla en las tareas cotidianas una vez que quedó ciega. Durante una entrevista con María O’Donnell en Cenital, explicó que Beatriz perdió la visión a los 70 años y que eso modificó completamente su rutina y su autonomía. “Mi mamá quedó ciega de grande, es una mujer de ochenta y pico de años y esto le pasó a los 70”, señaló, y subrayó que antes de no poder ver llevaba una vida muy activa: vivía sola, pintaba y se manejaba de manera completamente independiente. Por eso, el cambio resultó especialmente duro.

Mario Pergolini no grabará hoy su programa Otro día perdido Gentileza eltrece

Tiempo después, en una entrevista con Ángel de Brito, Pergolini profundizó sobre ese proceso y describió a Beatriz como “una mujer picante” que nunca aceptó fácilmente depender de otras personas. “Eso le dio mucha bronca”, recordó. El conductor explicó además que uno de los mayores problemas aparecía durante la madrugada. Su madre se despertaba muy temprano y quedaba completamente aislada hasta que alguien llegaba para asistirla.

“Mi mamá tenía un grave problema. Cada vez que se levantaba a las 4 de la mañana, hasta que no venía un humano, nadie le hablaba y no sabía qué estaba pasando en el mundo. No podía prender la radio”, contó. Frente a esa situación, Pergolini decidió recurrir a herramientas de inteligencia artificial conversacional con las que ya venía trabajando desde hacía tiempo e instaló en la casa de Beatriz un dispositivo capaz de interactuar con ella mediante comandos de voz.

Mario Pergolini junto a su mamá, Beatriz (Foto: Redes Sociales)

Pergolini reconoció que además de la solución que le brindó a su mamá, le impresionó observar el nivel de vínculo emocional que Beatriz desarrolló con la inteligencia artificial. “Empezamos a ver la empatía que tuvo con la máquina”, señaló. Incluso fue más allá y sostuvo que, si existiera una tecnología todavía más avanzada para asistir a personas mayores, no dudaría en implementarla. “Si yo, con los problemas que tiene mi madre, pudiera tener un robot, se lo daría”, afirmó.

“Me dejó volar un montón”

Más allá de la preocupación por la salud de su madre, en sus últimas entrevistas Pergolini también dejó ver el enorme cariño y admiración que sentía por ella. En una conversación con Soledad Villamil, Julieta Díaz y Pilar Gamboa que tuvo lugar en su propio ciclo televisivo, el conductor hizo una reflexión muy íntima sobre la forma en la que Beatriz lo crió. “Mi madre es una mujer que me educó con mucha libertad. Lo entendí de grande”, confesó.

Y agregó: “Antes pensaba que me tenía cortito, pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer, dije: ‘La verdad que esta tipa me dejó volar un montón’. Me sentí prisionero de estúpido, porque la verdad que no lo estuve”. Pergolini recordó además que se fue a vivir solo siendo muy joven y que rápidamente terminó rodeado de un ambiente artístico caótico y completamente fuera de lo convencional. “Yo me fui a vivir solo a los 19 o 20 años, y a los dos años estaba con Charly García. Una vida rara”, resumió.