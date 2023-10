Un recorrido por los grandes papeles y la vida de la actriz francesa; el apellido con el que debutó en el cine, el vínculo con Mick Jagger y su larga lista de amores prohibidos

Pablo De Vita PARA LA NACION

Musa arquetípica del cine francés, gélido mito erótico y actriz que evolucionó de la seducción a la trascendencia sin perder nunca un ápice de su sofisticada elegancia; para el cine francés -y por qué no para el mundo entero- hay un antes y un después de Catherine Deneuve. La actriz de fulgurantes seis décadas en lo más alto del cine del mundo hoy cumple ochenta años. Como hija de una familia de artistas se destacó del linaje familar como aquella que conquistó los ojos de Francia y, principalmente, de su París natal, adonde fue alumbrada en plena ocupación nazi.

Catherine debutó en el cine -al igual que su hermana Francoise- con el paterno apellido Dorleac, en 1957, para inmediatamente pasar a utilizar el artístico de su madre. Un lustro más tarde con El vicio y la virtud, de Roger Vadim, consiguió su primer rol de importancia, pero fue con Los paraguas de Cherburgo que alcanzó el estrellato que conserva luminoso desde entonces. Casada entre 1965 y 1972 con el fotógrafo David Bailey (en una boda para la cual Mick Jagger fue el padrino), eso no impidió que fuera madre de Christian Vadim, fruto de su relación con el realizador Roger Vadim, a quien conoció cuando tenía 17 años en 1960, y luego de Chiara Mastroianni, de su unión con el gran astro italiano Marcello Mastroianni, en una pareja que marcó a fuego una época cuando el vínculo con Bailey se había roto. No fueron los únicos grandes amores de la diva, que también se dice fue amante de Roman Polanski cuando el set de Repulsión los reunió (el director polaco fue quien le presentó a Bailey), y estuvo unida sentimentalmente durante dos años a Francois Truffaut, luego de terminar el rodaje de La sirena del Mississippi y cuando en paralelo el hombre fuerte de la nouvelle vague salía con la hermana de Deneuve, Francois Dorleac, quien había protagonizado La piel dulce. Entre las incontables, e incomprobables versiones, incluso se dijo que entre 1961 y 2917 vivió un romance intermitente con el músico Johnny Hallyday, y que John Travolta también estuvo en la lista.

Catherine Denueve y el fotógrafo David Bailey, en la recepción de su boda GROSBY GROUP

Pero lo importante, es que prácticamente no hay director de renombre que no haya caído rendido a sus encantos y no hay personaje asimilable en toda la historia del cine francés con tal aura que le permita ser la Francia misma. Sólo así puede Catherine ser la más inolvidable Marianne, símbolo de la República Francesa y, a la sazón, tan indisolublemente unida en su perfil a ella. Muchas actrices han transitado senderos similares combinando belleza y actuación (por caso Charlotte Rampling y Nathalie Baye, homenajeadas por estas horas en el Festival de Valladolid), pero ninguna con su estatura de diva-sinónimo del cine.

Ocho grandes títulos disponibles en plataformas permiten disfrutar de su belleza y su talento pero, por sobre todas las cosas, confirmar su icónica permanencia a través de los tiempos:

Los paraguas de Cherburgo (1964)

Con esta película, Jacques Demy conquistó la Palma de Oro del Festival de Cannes y Deneuve el aura de estrella que conserva hasta hoy. Sentimental musical que marcó a fuego a los años 60, en buena medida gracias a la partitura de Michel Legrand, sus colores, ingenuidad y su romántica historia de amor entre Geneviève y Guy, cuando este es llamado al servicio en Argelia y ella queda embarazada. Deneuve y Nino Castelnuovo comparten el protagónico; también fue una de las bandas de sonido más vendidas de la historia, con su canción versionada “I will wait for you” por decenas de cantantes y que Danielle Licari le diera su primera fama cuando dobló la voz de la actriz.

Disponible en Mubi

Repulsión (1965)

Escandalizó al British Board of Film Censors por su explícita imaginería sexual, pero también por su claustrofóbico terror psicológico en el que se sumerge Carol Ledoux, una tímida manicura que vive con su hermana. Un hombre logra invitarla a salir pero Carol siente tanto atracción como repulsión hacia los varones, situación exacerbada por la relación que mantiene su hermana con un hombre casado, con el que tiene tórridas noches de pasión en el techo común. Un día, ellos deciden viajar a Italia y la situación lleva a Carol al desequilibrio emocional. Yvonne Furneaux es Helen, la hermana de Carol; John Fraser interpreta a Colin, el pretendiente de Carol y Ian Hendry a Michael, el amor furtivo de Helen. Por esta película, el ya polémico Roman Polanski ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín.

Disponible en Qubit.tv

Belle de Jour (1967)

“Bella como la muerte, seductora como el pecado y fría como la virtud”, sintetizó el realizador Luis Buñuel cuando le pidieron que definiera a la actriz protagonista de esta obra basada en la novela del francoargentino Joseph Kessel y que juega con el significado de una flor que sólo se abre de día y la elegante Belle de nuit, que sirve para definir a una prostituta. Eso es Severine, que ama a su esposo médico pero con quien no consuma el matrimonio, hasta que decide acudir a una “casa de citas” para poder así permanecer fiel a su vida burguesa pero también concretar sus fantasías. Jean Sorel y Michel Piccoli acompañan el hierático rostro de Deneuve en su composición de Severine de Jour, que le brindó a Luis Buñuel el León de Oro del Festival de Venecia y al cine un enorme clásico.

Disponible en Mubi y en Xiclos.com

Catherine Deneuve en Belle du Jour (1967), película premiada con el León de Oro en el Festival de Venecia

Tristana (1970)

Eslabón fundamental de la trilogía de Luis Buñuel en su mirada a Benito Pérez Galdós (las otras serán Nazarín y Viridiana), Catherine es la joven del título que, luego de la muerte de sus padres, es confiada a Don Lope -un ya maduro seductor en decadencia que convierte a la joven en su amante-. A su pedido, Don Lope accede a que Tristana estudie música y arte. Así conoce a Horacio, un pintor con el que se va a vivir a Madrid. Cuando la tragedia se presenta, Horacio pierde el interés en ella y Tristana decide volver a Toledo. Buñuel exacerba el rencor de la Tristana de Deneuve cambiando el final de la novela. Fue nominada al premio Oscar como Mejor Película Extranjera. Acompañaron a Catherine nada menos que Fernando Rey, como Don Lope, y Franco Nero como Horacio.

Disponible en Qubit.tv

Catherine Deneuve y Fernando Rey en Tristana

El último subte (1980)

Lucas Steiner es un director de teatro judío que, ante la llegada de los nazis a París, se esconde en el sótano de un teatro en el cual su mujer, Marion Steiner, y un grupo de actores preparan y estrenan una obra que es vista por un crítico abiertamente pronazi, indignado con la representación. Uno de los intérpretes, Bernard Granger, lo encuentra y golpea, generando una amenaza concreta a futuro. Granger luego se une a la Resistencia y, en su partida, inicia una relación romántica con Marion, ante la desesperación de Lucas. Heinz Bennent compone al director mientras Gerard Depardieu a Bernard, quienes se disputan el amor de la Marion Steiner delineada por Deneuve, cuyo trabajo le valió el premio César a la Mejor Actriz, añadiendo los principales lauros de Mejor Película, Director y Guion para Truffaut y Mejor Actor para el no menos talentoso Depardieu.

Disponible en Mubi

Indochina (1992)

Dos mujeres francesas se hacen cargo de una plantación de caucho en la Indochina francesa, que asiste a la rebelión comunista que busca desalojarlos del poder y el fin de la colonización. Para Eliane Devries, sin embargo, Francia es una realidad tan borrosa como lejana, porque nació en Indochina y jamás piso la tierra de los colonos. Con Camille asisten atónitas a la creciente rebelión hasta que el camino de Eliane se cruza con el del marinero Jean-Baptiste, de quien se enamora al igual que Camille. Pero las complicaciones no solo serán amorosas en Indochina. Catherine Deneuve compone a Eliane, Lihn Dan Pham a Camille, la hija de dos amigos fallecidos, a quien cobija; y Vincent Pérez, al marinero que despierta pasiones en esta historia dirigida por Regis Wargnier que, de manera insospechada, se quedó con el Oscar a la Mejor Película Extranjera, en tanto, Deneuve recibió una nominación como Mejor Actriz.

Disponible en MovistarPlay y Xiclos.com

La última locura de Claire Darling (2019)

Verderonne es un pequeño pueblito próximo a París, donde vive Claire, que se despierta con un profundo convencimiento de que esa jornada será la última que tendrá sobre esta tierra. Es entonces cuando Claire decide organizar un remate de todas sus pertenencias, vendiéndolas a un precio irrisorio en su descomunal casona familiar. El escándalo provoca la aparición de la hija de Claire, quien es puesta en alerta por una vecina y regresa luego de dos décadas de ausencia. Pero Claire arrastra dos tragedias que enmarcan su actitud en el presente de esta historia. La película fue escrita por la estadounidense Lynda Rutledge y protagonizada por Catherine Deneuve junto con su hija, Chiara Mastroianni, explicitando buena forma del vínculo personal como la química en pantalla entre ambas.

Disponible en Xiclos.com

La verdad (2019)

Fabienne Dangeville es una actriz francesa aclamada por todos, incluso por los hombres con los cuales estuvo vinculada sentimentalmente, un terreno donde su ego siempre se impuso. Esto se exacerba cuando publica su libro de memorias, que también significa un enfrentamiento con su hija, Lumir, con la que nunca tuvo una relación feliz. LA NACION dijo al momento de su estreno: “Expone con inteligencia y profundidad esas vulnerabilidades y esa mezcla de amor y dolor que brota cuando las corazas moldeadas a fuerza de cinismo y manipulación empiezan a resquebrajarse”, sobre este acertado debut del gran cineasta japonés Hirokazu Kore-eda en el cine francés, de la mano de Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke y Ludivine Sagnier, que integró la Selección Oficial del Festival de Cine de Venecia.

Disponible en HBOMax

Una escena de La verdad, con Catherine Deneuve y Juliette Binoche