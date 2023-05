Cannes 2023: el controvertido paso de Johnny Depp, los besos para Michael Douglas y todo el glamour de las estrellas en la alfombra roja

escuchar

Las celebridades se reúnen en el sur de Francia para participar del prestigioso Festival de Cannes. El encuentro que honra al séptimo arte ha dado comienzo con una alfombra roja repleta de caras conocidas, destacadas presencias y llamativos looks de gala.

En la apertura de esta exclusiva cita con lo mejor del cine han desfilado nombres icónicos de la gran pantalla como Helen Mirren, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones o Uma Thurman. También participaron del acto inaugural controvertidos artistas que en los últimos tiempos han copado los titulares; tal es el caso de Johnny Depp, cuya nueva película, Jeanne Du Barry, es la gran protagonista en la noche de apertura del festival.

Al escandaloso juicio de Depp por difamación contra su exesposa Amber Heard se sumó en torno a la película elegida para la velada las acusaciones contra su directora, Maiwenn, quien admitió haber agredido a un destacado periodista francés en una reciente entrevista televisiva. Según los informes, Maiwenn se acercó al editor en jefe de Mediapart, Edwy Plenel, en un restaurante de París, le agredió y luego lo escupió en la cara.

El director del Festival de Cine de Cannes, Thierry Frémaux, defendió el lunes en una conferencia de prensa su decisión de elegir a Jeanne du Barry como título inaugural de la 76ª edición del festival: “ No conozco la imagen de Johnny Depp en Estados Unidos. Está extraordinario en la película, en un papel que es difícil. No sé por qué fue elegido. Tendrás que preguntarle a Maïwenn sus razones para elegirlo. Por lo demás, soy la última persona con la que hablar de esto porque si hay una persona en el mundo que no está interesada en este proceso tan mediatizado, soy yo. Estoy interesado en Johnny Depp como actor ”, dijo Frémaux.

Pierre Richard se ríe con Johnny Depp en la premiere de Jeanne du Barry en Cannes Daniel Cole - AP

Antes de recibir su premio honorífico, Michael Douglas desfiló por la alfombra roja Vianney Le Caer - Invision

A sus 78 años, Douglas se mostró radiante en Cannes Doug Peters - PA Wire

Con un vestido en distintas tonalidades de rojo, Catherine Zeta-Jones acompañó a su esposo en una emotiva noche en Cannes Joel C Ryan - Invision

Elle Fanning lució brillante en la alfombra roja Daniel Cole - AP

Uma Thurman y su hijo Levon Hawke irradiaron felicidad en su paso por Cannes Vianney Le Caer - Invision

La estrella de Kill Bill. acompañada de su hijo, Levon Hawke, en la inauguración del festival francés Vianney Le Caer - Invision

Paula Beer, Emilie Dequenne y John C. Reilly desfilaron divertidos en la previa a las primeras proyecciones Vianney Le Caer - Invision

Con distintas apuestas estilísticas participaron de la alfombra roja John C. Reilly, Emilie Dequenne, Alice Winocour, Paula Beer y Davy Chou Joel C Ryan - Invision

El presidente del jurado, Ruben Ostlund, en el centro de la imagen, posa junto al resto de los integrantes Denis Menochet, Paul Dano, Atiq Rahimi y el argentino Damián Szifrón Vianney Le Caer - Invision

Un elegante Paul Dano luce su figura frente a los fotógrafos Vianney Le Caer - Invision

Con gafas oscuras y un diseño en color plata, Naomi Campbell brilló en Cannes Scott Garfitt - Invision

Franz Rogowski también participó del estreno de Jeanne du Barry Joel C Ryan - Invision

Sombrero de copa ancha y un look en blanco y negro fueron las apuestas estilísticas de Emmanuelle Beart Joel C Ryan - Invision

Thierry Fremaux, director del festival, utilizó una insignia en su vestimenta para destacar su apoyo a Ucrania en el conflicto armado frente a Rusia Scott Garfitt - Invision

Ruben Ostlund posa junto al resto de los miembros del jurado de Cannes 2023 CHRISTOPHE SIMON - AFP

Michael Douglas fue recibido en Cannes con honores CHRISTOPHE SIMON - AFP

Catherine Zeta-Jones se muestra cómplice con su esposo, Michael Douglas, mientras posan para los fotógrafos Scott Garfitt - Invision

El hijo de Kirk Douglas estuvo acompañado no solo de su esposa sino también de su hija, Carys Zeta Douglas Daniel Cole - AP

Michael Douglas se dirige a la audiencia en a la ceremonia de apertura del festival Daniel Cole - AP

Michael Douglas y su discurso de agradecimiento Daniel Cole - AP

Michael Douglas recibió la Palma Honorífica a la trayectoria de manos de Chiara Mastorianni y Catherine Deneuve Daniel Cole - AP

Michael Douglas y Catherine Deneuve intercambiaron palabras al comienzo de la ceremonia Daniel Cole - AP

