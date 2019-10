Catherine Fulop habló sobre los dichos que brindó a un portal español sobre su yerno Crédito: Instagram

Milagros Amondaray SEGUIR 10 de octubre de 2019 • 16:39

En las últimas horas, Catherine Fulop brindó una entrevista al diario Sport de España en la que habló sobre su vínculo con su yerno, Paulo Dybala, y cómo lidia con el hecho de que su hija, Oriana Sabatini, se haya ido a vivir a Italia con él. "Le digo que lo odio, y él responde que la está cuidando mucho", declaró Cathy.

Sorprendida respecto a la repercusión de sus dichos, la actriz, modelo y conductora habló con LA NACION y aclaró que la frase fue una simple humorada que no debía ser tomada de manera literal. "Hemos perdido el humor totalmente. ¿Cómo lo voy a odiar a Paulo si es un divino? Cuando pase algo malo ahí veré (risas); su familia es divina también, lo adoro a él y adoro la relación que tiene con Oriana, porque siento que se quieren un montón, y a ella la veo feliz", expresó.

Por otro lado, Fulop habló con este medio en detalle sobre los momentos que comparte con su yerno. "Yo soy una suegra chévere que le prepara matecitos, cuando estamos cerca es muy fácil hablar con él y compartir cualquier tipo de tema, yo le mando mensajes para comentarle cualquier cosa y me contesta, es muy educado y atento", reveló. Sin embargo, Catherine sí reconoce que sigue extrañando mucho a su hija, quien si bien ahora se encuentra en la Argentina, en noviembre vuelve a Turín para estar cerca del jugador de la Juventus.

La foto con la que Paulo Dybala y Oriana Sabatini blanquearon su relación Crédito: Instagram

"Lo único difícil es la distancia, porque ella su carrera la tiene acá, y él no tiene muchas opciones como para irse a acompañarla un rato, su tiempo es poco y nada", contó, y mencionó qué es lo que más anhela de su hija. "Lo que más extraño es que se hace sentir mucho, ella llega a casa y parece un terremoto, mientras que Tiziana es más independiente", remarcó.

Recordemos que en septiembre, en uno de los instantes en los que se encontraban separados, Oriana subió un video a Instagram en el que se la ve besando a Dybala. "Para no extrañarte tanto", escribió la artista pop en la red social. Su mamá no tardó en reaccionar. "¡Niñiiita! ¿Qué es eso? ¿te lo estás comiendo?", comentó Catherine en el post, fiel a su espontaneidad.

El video del beso Oriana Sabatini y Dybala que escandalizó a Catherine y Ova - Fuente: Instagram 00:02

La relación entre la cantante y el futbolista se afianza cada vez más. En julio de 2018 fue Fulop quien contó que su hija había decidido irse a Italia para estar cerca de su pareja.

"Decidió irse a Italia un tiempo, pero no estoy preparada [para que se vaya a vivir allá], de ninguna manera. Estoy que lloro, ya le boicoteo esa relación. ¡Me escucha Oriana y me mata! Porque ella decidió irse un tiempo para allá y creo que se va a quedar bastante tiempo más. Espero que ella tenga claro, y es mi consejo como mamá, que no abandone su carrera", subrayó en diálogo Catalina Dlugi en su programa Agarrate Catalina de la Once/Diez.

Efectivamente, la carrera de Oriana no se vio frenada por su noviazgo, y la artista sigue creciendo en la música. A comienzos de octubre, Sabatini estrenó su flamante videoclip, "El último tango".

Oriana Sabatini - El último tango - Fuente: YouTube 03:18

"Él es lo que yo busco en una pareja, que alguien me valore y me respete. Cuando me gusta alguien, me gusta hacerlo sentir de la misma manera. Si me enamoro, doy todo de mí. Es muy lindo que alguien te haga sentir única", le contaba hace un año la estrella pop a ¡HOLA! Argentina sobre su novio.

Cuando Catherine Fulop confirmaba el romance de su hija Oriana con Paulo Dybala - Fuente: YouTube 03:18

