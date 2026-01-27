Oriana Sabatini mostró su pancita de siete meses de embarazo y conmovió a sus seguidores: “Casi mami”
A través de sus redes sociales, la actriz y cantante compartió una tierna imagen y recibió una ola de mensajes de cariño
La cuenta regresiva para la llegada de la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala despierta gran expectativa tanto en su entorno íntimo como entre sus seguidores. Con casi siete meses de embarazo, la artista compartió una imagen en la que deja ver cómo atraviesa esta etapa final, un gesto que rápidamente generó una ola de reacciones y comentarios en redes sociales.
“Casi una mami”, escribió la cantante en el posteo con el que acompañó una imagen donde posa mostrando su pancita de embarazada. Con un look simple, compuesto por un top y un jean, Oriana dejó al descubierto la emoción que atraviesa este momento tan especial de su vida, un detalle que conmovió a miles de seguidores que no tardaron en expresarle su cariño.
Cabe destacar que, desde que anunciaron la noticia del embarazo, tanto Oriana como Paulo eligieron transitar esta etapa con un bajo perfil, compartiendo muy poco del proceso y priorizando mantenerlo dentro de su círculo más íntimo. Por eso, esta reciente postal tuvo un impacto aún mayor entre sus seguidores y desató todo tipo de reacciones, desde mensajes de emoción y cariño hasta una ola de comentarios celebrando este momento tan especial.
Las reacciones en las redes sociales
Como era de esperarse, la imagen de Oriana transitando su séptimo mes de embarazo generó una ola de cariño entre colegas, amistades y figuras del espectáculo. La publicación se llenó rápidamente de mensajes afectuosos y se convirtió en un espacio de celebración y ternura, con palabras que reflejaron el entusiasmo que rodea esta etapa en la vida de la artista y el futbolista.
Entre las primeras en reaccionar estuvo Tini Stoessel, que dejó varios corazones en señal de apoyo, seguida por Lizardo Ponce que expresó su emoción con un “Hermosa hermosaaa”, acompañado de emojis, gesto que fue replicado por muchas otras personas cercanas a la artista.
A esas reacciones se sumaron las de Evaluna Montaner, que escribió “Siempre una mami”, y la de Camila Galante, pareja de Leandro Paredes, quien lanzó: “Las amo, no veo la hora”. Por supuesto, quien no tardó en comentar fue su madre, Catherine Fulop, que expresó: “¡Me muero de amor! ¡Ahí está mi nieta!”. Además de que destacó: “¡Ayyy, que bella esa mamacita! ¿¡Ahí veo la cunita del colecho!? ¡No aguanto más, te quiero ver hijita!”.
Catherine Fulop reveló cuándo nace el bebé de Oriana Sabatini y Paulo Dybala
Catherine Fulop confirmó públicamente cuándo nacerá su nieta en una entrevista con LAM (América TV), donde contó que ya tiene todo listo para viajar y acompañar a Oriana en ese momento tan especial. “Mi nieta nace en marzo. Yo ya saqué pasaje para Roma. El 17 me voy”, reveló, dando a entender que el nacimiento estaría previsto hacia fines del mes y dejando en claro la emoción con la que vive la espera.
Además, contó con humor que desde que se enteró de la noticia su vida cotidiana también cambió, incluso en lo más inesperado: el algoritmo de su celular. “Parece que fuera yo la que va a parir porque de hecho mi teléfono me pone los ejercicios que tengo que hacer. Me dice amamantar y no sé qué. También me salen algunas cositas de abuela. Pero parece que voy a parir yo, así que la tengo loca a Ori cuando le mando cosas y ella me clava el visto”, bromeó, mostrando su ansiedad y ternura ante la llegada de su primera nieta.
