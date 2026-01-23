La amenaza de Fernando Carrillo a Catherine Fulop que generó indignación: “Tengo unos videítos”

Fernando Carrillo volvió a quedar en el centro de la polémica tras su paso por el ciclo de Moria Casán, donde lanzó declaraciones contundentes que reavivaron viejos conflictos. Sin embargo, esta vez el escándalo escaló a otro nivel: en medio del enfrentamiento que mantiene con Catherine Fulop por sus diferencias políticas respecto a la situación de Venezuela, el actor fue señalado por un episodio que generó fuerte rechazo, tras amenazar con difundir material privado de su expareja.

Cabe recordar que Catherine Fulop y Fernando Carrillo estuvieron casados durante cuatro años, entre 1990 y 1994, en una relación que en su momento fue muy mediática. Ahora, el intérprete fue invitado al programa La mañana con Moria (eltrece), donde habló abiertamente sobre su pasado sentimental y se refirió a su antigua relación con Fulop.

Fernando Carrillo y Catherine Fulop estuvieron casados en los años 90

El conflicto con Catherine Fulop se profundizó después de un cruce televisivo que terminó de encender el enojo de Fernando Carrillo. Consultada por la prensa sobre su exmarido, la actriz eligió no entrar en la polémica y marcó distancia con una frase contundente: “No le doy a ese personaje un ápice de mi bella vida. Amo a Moria, pero me estoy cuidando. A cada cochino le llega su 3 de enero”.

Al respecto de esos dichos, Fernando Carrillo optó por un tono tajante y lanzó una declaración que no pasó desapercibida. “A la señora Sabatini le deseo lo mejor, no tengo nada que hablar de ella. Me queda el recuerdo que junto a mí hizo su telenovela más exitosa en la vida, Abigaíl, y después nunca más hizo una telenovela tan exitosa”, expresó el actor.

Sin embargo, el clima de la entrevista cambió cuando Carrillo fue más allá y realizó una amenaza en cámara: “Puedo sacar unos videítos que tengo por allí para que deje de hablar de mí, bien o mal. Aunque en los videos que yo tengo para publicar se ve increíble, se ve bellísima”. Si bien aseguró que nunca los sacó a la luz, advirtió que podría hacerlo si Fulop vuelve a hablar de él públicamente.

Las frases de Fernando Carrillo generaron fuerte repudio (Captura: eltrece)

De inmediato, sus dichos generaron un fuerte repudio en redes sociales y entre especialistas en derechos digitales, que recordaron que la difusión —o la amenaza de difusión— de material íntimo sin consentimiento constituye sextorsión.

En sus declaraciones, Carrillo volvió a cargar con dureza contra Fulop, la calificó de “vendepatria” y la acusó de celebrar los hechos recientes en Venezuela. En ese contexto, fue aún más tajante al afirmar: “Ella no existe en mi vida. Yo le dije bruta porque es muy linda, pero no es la mejor declarando. Conmigo que no se meta”.

Fernando Carrillo amenazó a Catherine Fulop con publicar videos íntimos

En esa misma línea, el actor también apuntó contra José Luis “El Puma” Rodríguez, a quien acusó de “traidor a la patria”. En el mismo tono, lanzó una nueva amenaza pública: “Le doy 72 horas para que pida una disculpa a Venezuela, al presidente Maduro y a mi persona, porque si no, voy a sacar los videos de él llorando en la Viñeta. Ya publiqué los audios pidiendo la reunión”.

Como era de esperarse, las declaraciones de Fernando Carrillo generaron un amplio repudio tanto en redes sociales como en distintos sectores del mundo del espectáculo. Sobre sus palabras, especialistas en delitos digitales y referentes del tema remarcaron que la sextorsión es una conducta delictiva que debe ser denunciada y que no puede ser naturalizada bajo ningún contexto. Hasta el momento, Catherine Fulop no se pronunció públicamente sobre estos dichos.