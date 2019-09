Catherine Fulop y Ova Sabatini se escandalizaron con un video de su hija Oriana

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de septiembre de 2019 • 11:35

Para lidiar con la distancia que la separa de su novio, Oriana Sabatini subió un video a Instagram en que se la ve besando con entusiasmo a Paulo Dybala. "Para no extrañarte tanto", escribió ella en la red social.

Pero la madre de la cantante, Catherine Fulop, consideró excesiva la demostración de afecto. "¡Niñiiita! ¿Qué es eso? ¿te lo estás comiendo?", comentó en la publicación la conductora, que se caracteriza por su espontaneidad. También Dybala dejó un comentario debajo del video de su novia: "Así es peor", escribió, en respuesta al epígrafe.

También su padre, Ova Sabatini, desaprobó la foto de Oriana, pero se limitó a comentar con un emoji. El padre de la cantante y marido de la conductora simplemente dejó una carita de espanto frente al video en que su hija se besa con Dybala.

La distancia entre Oriana y Paulo se debe al rol del futbolista en la Selección Argentina, que por estos días participa de partidos amistosos de la fecha FIFA. Primero, fue contra Chile, en el que Dybala jugó como titular. El segundo partido será esta noche, contra México.

Hace unos días, Oriana provocó que las redes sociales se agiten de comentarios al protagonizar un video musical en el que besa a la cantante Emilia Mernes. La escena tuvo gran repercusión entre sus seguidores de manera inmediata. En la secuencia las jóvenes se muestran muy sensuales en el marco de una reunión de amigos, donde juegan al bowling y toman tragos al ritmo de la música. Pero transcurrida más de la mitad del videoclip se desata la escena más fogosa cuando Mernes y Sabatini se acercan, se sonríen y finalmente se dan un beso en la boca.

"Son los tragos que me ponen loca, esa no soy yo", se escucha en el estribillo de la canción "No soy yo" que Mernes, excantante de Rombai, interpreta junto al portorriqueño Darell.

