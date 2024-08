Cathy Fulop volvió a las redes con un contundente mensaje sobre las elecciones en Venezuela

Escuchar

A pesar de que Catherine Fulop lleva casi tres décadas viviendo en Argentina, sigue muy conectada con sus raíces, con lo que pasa en Venezuela, su país natal. Es habitual que la mamá de Oriana y Tiziana Sabatini se manifieste en contra del gobierno chavista. El 28 de julio se mostró esperanzada por las elecciones en su país, que enfrentaban a Nicolás Maduro con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado.

Tras los resultados y el pedido de recuento de votos y la exhibición de las actas de los comicios, la actriz se mantuvo en silencio en redes sociales durante dos semanas. Hoy, a través de un nuevo video, Fulop expresó: “ Estuve un poco desaparecida porque estuve pendiente de lo que pasaba en mi Venezuela. A mí me gusta poner cosas positivas en mis redes. Pero tengo que volver porque tengo compromiso con empresas ”, explicó sobre los motivos que la llevaron a tomarse una pausa de Instagram.

“Hubo momentos en los que estuve muy triste y otros muy esperanzada” , dijo sobre los días posteriores a las elecciones presidenciales en Venezuela, que mantuvieron en vilo a la comunidad internacional. La noticia del triunfo de Maduro fue un golpe duro para millones de venezolanos que esperaban un cambio en la dirección política del país.

A finales de julio, la actriz participó del proceso electoral desde Buenos Aires, donde emitió su voto en la Embajada de Venezuela, ubicada en la avenida Luis María Campos. Ese domingo, la esposa de Ova Sabatini compartió en sus redes sociales la esperanza y la emoción que sentía ante la posibilidad de un cambio en su país. “Hoy más que nunca pensando en ti, mi Venezuela”, escribió en una publicación acompañada de una imagen de un hombre ondeando la bandera venezolana al amanecer, un símbolo de la esperanza que muchos mantenían encendida. Sin embargo, cuando los resultados comenzaron a conocerse, esa luz se fue apagando rápidamente.

Al día siguiente de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral volvió a proclamar a Maduro como presidente, mientras que la oposición denunció fraude electoral. Fulop se mostró afectada en un video que compartió con sus seguidores en esa oportunidad. “Estoy destruida emocional y físicamente”, confesó, reflejando el sentimiento de desilusión que vivieron muchos venezolanos en el exilio. “Uno tiene la esperanza, es lo último que se pierde. Yo pensé que se nos iba a dar, teníamos la esperanza de poder salir adelante”, dijo en esa ocasión con su voz quebrada.

La actriz expresó en ese momento su escepticismo sobre la posibilidad de que un cambio real pudiera lograrse a través del voto en un régimen que, según ella, ha demostrado ser implacable en mantener el poder. “Nunca vi en la historia de la política internacional que a una dictadura se la saque con votos. Estoy muy triste” , afirmó con dureza. Estas palabras reflejan no solo su frustración, sino también la de muchos venezolanos que ven cada vez más lejano el sueño de una Venezuela libre y democrática.

Catherine Fulop dejó un mensaje después de votar en la Embajada de Venezuela

Ese desenlace, lejos de traer paz y estabilidad, generó protestas tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional. Es por eso que la actriz venezolana optó por el silencio y, recién hoy, lunes 12, reapareció en sus redes sociales con un nuevo mensaje para sus seguidores: “ Siempre pendiente de mi Venezuela; Venezuela va a ser libre” , manifestó.

Este gesto resonó entre sus seguidores, muchos de los cuales son venezolanos expatriados que, al igual que ella, mantienen un vínculo emocional fuerte con su país. “Las palabras de Fulop reflejan el sentir de una diáspora que, aunque lejos de su tierra, sigue luchando por un cambio desde el corazón” , expresó uno de sus seguidores.

Además, Fulop dejó en claro que no pierde la esperanza de que algún día su país pueda ser libre y recuperar lo que, según ella, le ha sido arrebatado. “Venezuela va a ser libre y vamos a cobrar lo que nos deben. Y hasta el final” , afirmó con determinación al concluir su mensaje.

Catherine Fulop se mostró compungida por el resultado de las elecciones presidenciales en Venezuela instagram @fulopcatherine

Aunque la actriz trató de mantenerse firme en su decisión de no involucrarse en debates políticos, un terreno que, según ella misma, solo le trajo problemas en el pasado, hizo una excepción debido a la gravedad de la situación en su país. “Quería decirle a mis amigos que me llaman, a los conductores de los programas de televisión que quieren tener mi opinión, que yo últimamente no hablo de política, en realidad no hablo de nada porque tampoco lo hice sobre el casamiento de mi hija. Sobre política hablé muchos años y no me sirvió de nada, más bien todo lo contrario. Hoy no quiero hablar y menos en el escenario que se da hoy”, explicó semanas atrás, dejando claro que el dolor que sentía no era solo por el resultado de las elecciones, sino también por las consecuencias que había sufrido en su vida personal y profesional.

El día posterior a las controvertidas elecciones venezolanas, Fulop hizo un llamado a la transparencia y pidió que se revisaran los resultados. “Ojalá se pueda comprobar quién es el verdadero ganador, que sea todo transparente. Si ganó Maduro, chévere; si ganó María Corina, por favor” , expresó, refiriéndose a la posibilidad de que los candidatos opositores pudieran haber sido los verdaderos ganadores.

Pese a sus intentos de mantenerse al margen de la política, Fulop se ha convertido en la voz de miles de venezolanos que viven en la Argentina, pero sueñan con volver a su país. Y aunque ella misma expresó su cansancio de la política, su compromiso con Venezuela sigue intacto.

