Cazzu reflexionó sobre las crítica a la Argentina y dio su opinión

En medio de la "campaña antiargentina" tras el Mundial, varios artistas compartieron sus reflexiones al respecto. Entre ellos, Cazzu, quien se refirió a las distintas formas de discriminación que considera que se viven en el país, atravesadas por las diferencias sociales y económicas.

A través de un vivo de Instagram, la cantante dio su mirada sobre las acciones que considera que persisten en la Argentina y en América Latina ante las diferencias entre personas. En ese contexto, la artista jujeña planteó que la discriminación existe en estos territorios, aunque consideró que adopta características diferentes a las que pueden observarse en otras partes del mundo, por ejemplo, en comparación con Estados Unidos.

“En Argentina y Latinoamérica hay mucho racismo, muchísimo racismo”, expresó primero y de inmediato, aclaró: “No siempre es el mismo racismo que se vive en los Estados Unidos, porque cada país tiene su problemática y sus problemáticas sociales”.

A partir de esa frase, Cazzu explicó que, a su entender, en la Argentina las prácticas discriminatorias suelen estar marcadas por cuestiones sociales y económicas. “Nosotros tenemos racismo para gente de diferente estrato social. Por ejemplo, acá pasa algo terrible que es que en ocasiones no importa ni siquiera tu color de piel sino de dónde sos, cuánto tenés”, sostuvo.

La cantante profundizó la idea en relación con que los prejuicios muchas veces están vinculados con el lugar de origen o la situación económica de las personas más que con su pertenencia étnica. “Y eso me parece terrible, igual que me parece terrible que la gente discrimine por colores de piel o por orígenes”, agregó.

Cazzu también insistió en que las distintas formas de discriminación deben analizarse teniendo en cuenta el contexto de cada sociedad e hizo un llamado a rechazar prejuicios. “Estamos viviendo momentos muy turbulentos”, concluyó.

La palabra de María Becerra

Entre los artistas de música urbana del país también se pronunció María Becerra, quien fue la encargada de cantar el himno nacional en la final del Mundial.

Durante su presentación en el día de ayer en un festival de Barcelona, la cantante desplegó una bandera celeste y blanca sobre el escenario frente a miles de espectadores, un gesto que rápidamente se viralizó y que fue interpretado por muchos de sus seguidores como una respuesta simbólica a la ola de cuestionamientos que recibió el país tras la derrota frente a España.

Entre los mensajes que se multiplicaron en las redes hubo numerosas muestras de apoyo. “Hay que tener mucho orgullo para sacar la bandera argentina en este momento”, escribió un usuario. Otro comentó: “Gracias por representarnos siempre”.

El gesto de Becerra se produjo días después de haber sido la encargada de interpretar el himno nacional en la final del Mundial en Nueva Jersey. Tras aquella presentación, la cantante compartió un extenso mensaje en el que manifestó la emoción que sintió por representar al país en el evento. “No hay orgullo más grande que el de ser argentina”, escribió.

En ese mismo posteo, Becerra también respondió a las acusaciones que circularon sobre un supuesto racismo generalizado en la Argentina. “Es un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto. Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”, expresó.