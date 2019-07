Cecilia Milone: "Las mujeres soportamos muchas cosas a través de los años"

La actriz también contó cómo fue el reencuentro con su hermana Mariana Fuente: Archivo

Cecilia Milone y Juan Manuel Artaza visitaron a Moria Casán en Incorrectas, por América. Los dos dieron su punto de vista sobre la revolución feminista. "Las mujeres soportamos muchas cosas a través de los años y está bueno el cambio de paradigma. Por supuesto que tiene un costo y si un abogado no te asesora bien, hasta vos podés salir perjudicada. Como le sucede a Anita Co, que ahora tiene un juicio que le inició Darthés. Tal vez si él le hubiera pedido disculpas a Calu Rivero, todo lo demás no sucedía", opinó la Milone.

El hijo de Nito Artaza, en tanto, calificó de necesaria la revolución feminista actual. "No me gusta ir a las marchas porque creo que es una lucha de las mujeres. Pero las acompaño desde mi lugar de hombre, respetando esa lucha", dijo. Milone, en tanto, recordó los primeros encuentros con Nito Artaza. "Primero tuvimos encuentros intermitentes y, durante dos años, recibí amenazas. Cuando hice pública mi relación con Nito, terminaron las amenazas. Tuve miedo porque durante un tiempo no podía ni abrir las ventanas de mi casa. Me vigilaban".

Milone también contó cómo fue el reencuentro con su hermana Mariana Milone, hace apenas un par de años. "Fue muy conmovedor. En un momento supe que tenía una hermana, fue algo confuso, de otra época del patriarcado. Mi hermana me contó que llevaba un año y medio viviendo en Argentina y no sabía cómo abordarme. Un día pasó por el teatro, preguntó por mi pero se había suspendido la función porque ese día había fallecido mi mamá. Ella es psicóloga y tiene una amiga que es amiga de Nito y fue él quien me contó que mi hermana me buscaba y que la conocía. El momento que nos conocimos fue muy fuerte porque la vi muy parecida a mi abuela paterna. Somos tan Milone las dos. Recién al cuarto día empezamos a mirarnos los parecidos y a llorar".