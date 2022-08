Celestia, el ater ego de otra dimensión que Anne Heche creó para lidiar con el abuso de su padre y el desprecio de su madre

Además de haber tenido una exitosa carrera tanto en el cine como en la televisión y de haber sido protagonista de sonados romances, Anne Heche también fue noticia cuando decidió darle luz a sus zonas más oscuras. En su libro autobiográfico, Call Me Crazy (Llamame loca), publicado en 2001, la actriz que murió este viernes tras haber estrellado su auto contra una vivienda y permanecer varios días en coma, reveló que su padre la violó hasta que cumplió 12 años y que no encontró consuelo ni empatía en su madre. Por eso, para lidiar con sus traumas, creó una especie de alter ego: Celestia, un ser de la cuarta dimensión que era hermanastra de Jesús y recibía información directa de dios .

“Me violó. Me acarició, me puso en cuatro patas y tuvo sexo conmigo”, contó, sin rodeos sobre el abuso perpetrado por su padre. Y reveló, además, que debido a aquel contacto, el hombre le contagió herpes genital. Su padre, Donald, fue una de las primeras personas diagnosticadas con HIV en los Estados Unidos. De esa manera, su esposa, su familia y su entorno se enteraron de que el respetado ministro bautista había tenido durante décadas una doble vida con múltiples amantes varones.

Heche también expresó: “Creo que siempre es difícil para los niños hablar sobre el abuso, porque es solo un recuerdo. No llevaba una grabadora... No esculpí nada en piedra... Cualquiera puede mirar y decir: ‘Bueno, ¿cómo podés estar tan segura de que realmente ocurrió?’ Y esa es una de las cosas más dolorosas que pueden pasarte. No estás segura”.

Según contó Heche, su padre nunca admitió ser gay y murió debido a complicaciones en su enfermedad a la edad de 45 años. “ Estoy convencida de que mi padre era un adicto sexual. Veía a todo el mundo como un ser sexual. Pero creo que en ese momento estaba viviendo un estilo de vida homosexual muy extravagante ”, le dijo la actriz a Larry King en una entrevista de 2001. Y agregó: “En ese momento había saunas donde lo único que importaba era con cuántos podías estar en una misma noche. No hay duda de que eso era lo que estaba haciendo”.

Su hermana, Susan Bergman, una escritora y conferencista que murió en 2006 a la edad de 48 años, tras batallar durante años con un cáncer cerebral, fue la primera de la familia en publicar sus memorias, en 1994. Allí, habló sobre la vida clandestina de su padre y afirmó que su familia descubrió que era homosexual el mismo año en que murió. Bergman lo definió como un músico talentoso que estaba “separado de la realidad”. “Buscaba constantemente negocios monumentales que dejaban a la familia en bancarrota una y otra vez”, agregó.

Y reflexionó: “Creo que mis hermanas y yo comenzamos a buscar un verdadero padre de alguna manera”. Anne también abonó esa teoría. La actriz aseguraba que por eso, durante sus primeros años de juventud, tuvo aventuras con hombres mucho mayores, como el comediante Steve Martin y el guitarrista de Fleetwood Mac, Lindsay Buckingham. En su libro, Heche señaló que a menudo pensaba: “¿Por qué mi padre no pudo ser como Steve?”.

A diferencia de su hermana, Anne fue mucho más brutal a la hora de definir a su familia: “Nunca dijimos la verdad sobre nada”, confesó en una entrevista publicada en 1998 por Tampa Bay Times. Tres años después, retomó el tema en un reportaje concedido a Advocate: “ Mi padre era esquizofrénico. Vivió dos vidas completas, una como hombre heterosexual que dirigía el coro y tenía una familia y otra que mantuvo en secreto. No supimos lo que hizo hasta años después ”.

“Hacía cosas que se atribuyen a la esquizofrenia: grandes negocios, delirios de grandeza. Que también tuve, así que sé que hay muchas conexiones con la locura que tuve con mi padre”, agregó.

Después de su ruptura con la conductora Ellen DeGeneres, Hache fue arrestada en Fresno, California, cuando fue encontrada deambulando en ropa interior por una propiedad privada, ofreciéndole a los niños del lugar llevarlos al cielo en una nave espacial. La actriz definió el hecho como un “brote psicótico”, pero aseguró: “Sabía que estaba cuerda. Pero necesitaba ir a un psiquiatra y un médico y hacer que mis amigos se sintieran seguros de que estaba en mis cabales”.

“ No creo estar loca, pero sí pienso que tuve una familia desequilibrada y me llevó 31 años empezar a sanar todo eso ”, explicaba la actriz al tiempo de la publicación de sus memorias. Esa no fue la primera vez que la actriz creyó ser una enviada de dios. La horrorosa experiencia vivida con su padre, había provocado en ella diversos padecimientos psiquiátricos como el desarrollo de una segunda personalidad a la que llamaba Celestia, una supuesta medio hermana de Jesús. En su autobiografía describió a su alter ego: “ Me llamaban Celestia, la reencarnación de dios. En mi mente, me convertí en una especie de mesías de la cuarta dimensión que recibía mensajes directos de dios para hacer de este planeta un mejor lugar para vivir ”.

Heche dijo que incluso tenía un lenguaje secreto para comunicarse con dios a través de Celestia. En una entrevista con ABC News, explicó: “Tenía un mundo de fantasía al que escapé. Creía que era de ese mundo, que venía de otro planeta”.

Los abusos, la doble vida de su padre y la falta de cariño de su madre no fueron los únicos hechos traumáticos que tuvo que enfrentar en sus primeras décadas de vida. Nathan, el único hermano varón de Heche, murió cuando el auto que conducía se estrelló contra un árbol. Un destino muy similar al que, décadas después, le tocaría vivir a la actriz. Hasta el momento de su propia muerte, la Anne estuvo convencida de que la muerte de su hermano no fue accidental, sino un suicidio.

Cuando en 1997 decidió sacar a la luz su romance con DeGeneres, Hache tuvo nuevos conflictos que enfrentar: su madre y sus hermanas se alejaron de ella. La relación con su progenitora se volvió aún más tensa cuando la actriz publicó su autobiografía, en la que hacía hincapié en la falta de apoyo que recibió al contar que su padre abusaba de ella.

En respuesta a aquellos dichos, Nancy, su madre, expresó en una entrevista: “Estoy tratando de encontrar un lugar para mí en este escrito, un lugar donde yo, como madre de Anne, no me sienta violada ni escandalizada”.

Su otra hermana, Abigail Heche, directamente desestimó la denuncia de abuso y violación: “Mi opinión es que Anne realmente cree, en este momento, lo que ha afirmado sobre el comportamiento pasado de nuestro padre... Pero basada en mi experiencia y sus propias dudas expresadas, creo que sus recuerdos sobre nuestro padre no son ciertos”.

“Siempre me pregunté si mi madre era consciente de lo que ocurría; si es posible tratar a los niños de esa manera y aún amarlos”, reveló la actriz, tiempo después. Y agregó: “Fue un alivio para mí finalmente aceptar esta pregunta”. En 1998, además, Heche le dijo al Tampa Bay Times que su madre, una mujer profundamente religiosa, creía que su relación con DeGeneres era un “pecado”. Su misma madre salió a refrendar sus dichos; en diálogo con Christian Broadcasting Network indicó que sentía la relación de su hija con la comediante como “la traición de un voto tácito” y agregó: “Nunca tendremos nada que ver con los homosexuales”.