La muerte de Anne Heche: un paseo a alta velocidad, un choque y el incendio que resultó en un accidente fatal

El viernes 5 de agosto, los medios hicieron eco de una noticia que generó tanta preocupación como indignación: la actriz Anne Heche, luego de recorrer el barrio de Mar Vista a toda velocidad, embistió una casa y quedó atrapada en el incendio provocado por la colisión. A pesar de que las circunstancias en las que se dio el incidente indicaban un manejo irresponsable de su parte, la angustia de la audiencia no disminuyó, ya que ella permaneció internada de gravedad por varios días. Tras una semana en coma y con respiración asistida, su familia confirmó su muerte con un duro comunicado.

Una semana atrás, el medio estadounidense TMZ reportó un extraño accidente protagonizado por una destacada actriz de Hollywood. De acuerdo a lo que informaron en su momento, un Mini Cooper celeste embistió un garaje y, cuando los testigos intentaron asistir a la conductora, esta retrocedió a toda velocidad y se escapó, solo para incrustarse en el interior de una casa que estaba ubicada a un par de metros. Luego del segundo choque, el vehículo quedó envuelto en un feroz incendio, el cual llegó a afectar parte de la edificación.

Aunque, en un principio no se sabía la identidad de la persona detrás del volante, poco después trascendió que se trataba de Anne Heche -conocida por sus roles en la novela Another World o en los films Volcano y Donnie Brasco- quien fue trasladada de urgencias al hospital tras quedar inconsciente.

El feroz choque de la actriz Anne Heche

De acuerdo a lo informado por diversos medios locales, el siniestro resultó en una severa herida en el pulmón y una anoxia severa -falta casi total de oxígeno en la sangre o en tejidos corporales-, motivo por el cual la actriz terminó en coma. Estuvo internada una semana en el centro de quemados Grossman en el hospital West Hills de Los Ángeles y, luego de que los médicos diagnosticaran muerte cerebral, su familia decidió desconectarla de la respiración asistida.

Anne Heche antes del accidente; TMZ exhibe que podría tener una botella de alcohol en el vehículo TMZ

En cuanto al accidente, con el paso de los días comenzaron a salir a relucir más videos y pruebas que demostraron que Heche estaba manejando de manera irresponsable y la Policía incluso pidió que se le hicieran análisis de sangre para determinar si había consumido alguna sustancia.

Diversas filmaciones tomadas por las cámaras de seguridad de la zona registraron el instante en el que la actriz estuvo a punto de atropellar a una persona que caminaba por la vereda y que, de la misma forma, chocó contra un auto pocos minutos después. Según analizaron en TMZ, quedó demostrado que la ex Six Days, Seven Nights no intentó desviarse o aminorar la marcha en ningún punto de su recorrido.

El momento en que Anne Heche casi atropella a una mujer TMZ

En cuanto a los tres vecinos que fueron afectados por el incendio, iniciaron una colecta en GoFundMe para poder cubrir los gastos de los arreglos de la casa que quedó “inhabitable” tras el incendio ya que los bomberos tardaron más de una hora en poder acercarse al auto, extinguir las llamas y rescatar a la actriz, quien perdió el conocimiento posteriormente a llamar al 911 para pedir ayuda.