Celina Rucci: "Gianola es un negador serial"

Días atrás, en una entrevista radial con Ulises Jaitt, Celina Rucci comentó que no volvería a trabajar con Fabián Gianola porque se sintió muy incómoda cuando fueron compañeros en la obra Sé infiel y no mires con quién. A partir de ese momento, varias actrices contaron su mala experiencia con el actor que, ahora, va a iniciar acciones legales contra Rucc.

"La recuerdo con mucho cariño. Ya no me sorprende nada. No recuerdo haber sido toquetón", comentó Fabián Gianola en una corta entrevista difundida por Intrusos. En tanto, en Pamela a la tarde, por América, Rucci contó hoy: "Muchos compañeros intentan seducirte pero se les explica y entienden. Gianola no, insistió. No fue acoso pero tenía comportamientos que no me gustaban, como por ejemplo saludarme agarrándome fuerte de la cintura, apretándome. Yo le pedía que no lo hiciera pero no entendía. Se reía y decía que él era cariñoso. A lo que yo contestaba que era arisca. Le puse un freno, un límite y nada. Hasta mi pareja de ese entonces habló con él, pero es un negador serial. Hay que respetar los roces y los cuerpos. Sólo quería que me saludara normal, con respeto y educación".

En un informe de Pamela a la tarde se contó que varias actrices experimentaron situaciones similares a las vividas por Celina Rucci. Entre ellas, Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Mercedes Funes. Fabiola Yáñez, Sabrina Ravelli, Stefi Xipolitakis y Fernanda Meneses.

¿Es verdad que Gianola va a iniciar acciones legales contra Rucci? La actriz y exvedette se mostró sorprendida. "No sé cuál es la figura jurídica que abarca esto. Porque puedo decir con quién no quiero trabajar porque no me gustan sus formas, ¿o no? No quiero ensuciar a nadie. Me sentí incomoda por las formas de Gianola. Nunca hice la denuncia porque, ¿qué voy a denunciar? Que un compañero de trabajo me aprieta cuando me saluda? Dije que no volvería a trabajar con él y no lo hice porque me invitó varias veces a participar del programa que tenía en canal 9, para el sketch 'El Kioskito', y siempre dije que no".

Finalmente, la Rucci dijo que Gianola siempre hacía alarde de haber tenido relaciones sexuales con casi todas sus compañeras. "Camila Salazar dijo que Luciana, su hermana, estaba muy dolida con Fabián porque había dicho por todos lados que había tenido relaciones con ella y no era cierto".