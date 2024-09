Así fue la espectacular boda de Celina Rucci y Federico Girardi en una exclusiva isla griega

Escuchar

Una isla paradisíaca de Grecia fue testigo de la unión en matrimonio de Celina Rucci y Federico Girardi. La exvedette se casó en una espectacular boda frente al mar que empezó de día y terminó de noche. Tras la emotiva ceremonia, hubo cena, baile y mucha música. Ella compartió en Instagram un video con los mejores momentos de la fiesta, incluido un fragmento con las conmovedoras palabras que le dijo a su marido antes de dar el sí.

Celina Rucci se casó en Grecia (Foto: Captura de video / Instagram @celinarucciok)

Celina Rucci y Federico Girardi dieron el sí en Scíathos una isla griega ubicada sobre el mar Egeo. A través de su cuenta de Instagram, la novia compartió un clip de lo que fue el casamiento. La íntima ceremonia se realizó en la playa con el atardecer de fondo.

Los novios se dijeron sus votos matrimoniales y en el video se pudieron escuchar los de Rucci. “Cuando me tocó una gran batalla le dije ‘esperame que vuelvo y vamos a ser felices para siempre’ y mirá qué felices que somos; mirá con quién estamos”, dijo la exvedette. “Y no me importa si esto es para siempre o no, pero yo te voy a amar y voy a estar siempre, siempre de tu lado. Te amo con toda mi alma y te agradezco porque vos me salvaste la vida. Gracias mi amor”, completó.

Pamela David fue la dama de honor de la boda (Foto: Captura de video / Instagram @celinarucciok)

Tras la ceremonia se realizó una cena al aire libre. El lugar estuvo decorado con mesas largas y centros de mesa florales. Hubo brindis, baile e incluso los todos los presentes tiraron platos al suelo, tradición relacionada con los nuevos comienzos. Además, cortaron la torta de tres pisos y la novia arrojó el ramo.

La exvedette tuvo dos cambios de vestuario. Para la ceremonia usó un vestido blanco digno de una princesa con un delicado bordado en la parte superior. Se trató de un diseño de hombros caídos y una voluminosa falda del diseñador Jorge Sandoval. Para la fiesta, en tanto, optó por un diseño corto con escote corazón en el mismo color y con algunos detalles en plateado. El novio, en tanto, llevó un traje color salmón con camisa blanca y corbata negra y para la fiesta lo reemplazó por una camisa blanca con pantalón y tiradores.

La fiesta se realizó en una isla girega (Foto: Captura de video / Instagram @celinarucciok)

Tras la ceremonia se realizó una fiesta (Foto: Captura de video / Instagram @celinarucciok)

Fue una fiesta íntima con sus familiares y amigos más cercanos. Entre las invitadas estuvo Pamela David, quien fue la dama de honor, mientras que su marido, Daniel Vila, fue el maestro de ceremonias.

La novia compartió en redes sociales las imágenes de su boda (Foto: Captura de video / Instagram @celinarucciok)

Además de compartir un clip, Rucci también escribió unas sentidas palabras en la publicación: “El amor es el camino, Federico sos el amor que siempre soñé. El estado pleno en una persona rodeada de tanta pasión y de seres maravilloso que las palabras no podrían trasmitir todo lo que siento. Hoy, mediante este video, los hago partícipes de nuestra felicidad”. Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes, incluido el del novio. “Te elegí, te elijo y te voy a elegir todos los días de mi vida. Te amo”, expresó Federico Girardi.

La reflexión de Celina Rucci, a un año del trasplante de médula

En 2021, Rucci, que lleva varios años instalada en los Estados Unidos, reveló que le diagnosticaron leucemia. En marzo, cuando se cumplió un año desde el trasplante de médula ósea al que se sometió, compartió en redes sociales una profunda reflexión al respecto. “Cómo un Ave Fénix voy resurgiendo de mis cenizas. Hoy hace un año me dieron una nueva oportunidad de vida, una mujer francesa, mi dónate, fue mi Match para permitirme seguir en este plano. Hoy brindo al cielo por ella, por las personas que me acompañaron en todos los momentos, no fue fácil, aún no lo es, pero tengo una bendición absoluta”, escribió.

La reflexión de Celina Rucci a un año de su trasplante de médula (Foto: Instagram @celinarucciok)

“Tengo por primera vez en mi vida un hombre que a pesar de todo siempre está, que me ama y me enseña a levantarme cada vez que me caigo. Tengo amigos, familias, que me hacen sentir amada y contenida. Tengo miedos y muchas dudas, pero sobre todo siempre encuentro dentro de mí un rayo de esperanza. Y mi biblia es el amor. Gracias”, sentenció Rucci junto a varias fotos que se tomó durante un viaje a París con su pareja y una última correspondiente al tiempo que pasó internada.

