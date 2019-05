Fabián Gianola respondió a las acusaciones de Celina Rucci: "No pasó nada"

El actor evitó referirse a los comentarios de su excompañera de elenco en la obra Sé infiel y no mires con quién Fuente: Archivo

Hace unos días, la actriz Celina Rucci aseguró que no volvería a trabajar con Fabián Gianola , con quien en 2013 compartió escenario en la obra Sé infiel y no mires con quién. "No llegó a ser acoso, pero Gianola tenía ciertos comportamientos que no me gustaban. Tenía actitud de 'avanzarte', de apretarte cuando te saludaba", indicó la actriz.

"Estábamos haciendo teatro y lo veía todos los días, claro. Me acuerdo que le pedí que me saludara normal, que no me apretara porque no me gustaba. Y él me contestó que era cariñoso. En seguida le dije que yo era arisca, porque no me gusta que me estén encima. No fue acoso pero me incomodaba", siguió.

La actriz también, se refirió a la respuesta que Gianola le dio en ese momento. "Me decían eso de 'dale, si sos vedette'. Atrasa años luz eso. Trabajé con casi todos y con alguien que me sentiría incomoda volver a compartir es con él. Estamos acostumbradas las mujeres a que el hombre se acerque y te quiera seducir, pero si te digo que no tengas una actitud cariñosa conmigo, tendría que ser suficiente. Su forma de cariño injustificada me generaba tensión y si puedo elegir no trabajar con alguien que me genere tensión, lo hago. Hace muchos años, por suerte, puedo elegir quién quiero que me apriete", aseguró la actriz, que actualmente se desempeña como panelista en Incorrectas.

Consultado por Los ángeles de la mañana, Gianola tuvo su espacio para defenderse de las acusaciones. "No pasó nada, chicos, gracias", repitió visiblemente molesto mientras el notero del programa lo persiguió durante una cuadra recordando todas las acusaciones en su contra.

Esta no es la primera vez que el actor es señalado por maltrato o acoso. Ya Andrea Ghidone y Dallys Ferreira hablaron mal del actor cuando compartieron escenario en la misma obra que Rucci. Fernanda Meneses fue más allá y lo acusó por abuso sexual., sumada a la denuncia de la actriz Mercedes Funes y de la periodista Fabiola Yañez, quien contaron que vivieron una experiencia similar con el actor.