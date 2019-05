Celina Rucci, sobre Fabián Gianola: "No volvería a trabajar con él"

La actriz se refirió a la incomodidad que le generaba su excompañero de elenco en la obra Sé infiel y no mires con quién Fuente: Archivo

"No volvería a trabajar con Fabián Gianola ", aseguró esta tarde Celina Rucci , al comienzo de Incorrectas, el ciclo de América en el que se desempeña como panelista. Moria Casán dio por sentado que ella había sufrido algún tipo de acoso por parte del actor, pero ella se negó a confirmar sus sospechas. "Si me hubiese acosado, habría hecho la denuncia", aclaró.

A continuación, Rucci contó su propia experiencia mientras protagonizaba la puesta teatral Sé infiel y no mires con quién, en 2013. "No llegó a ser acoso, pero Gianola tenía ciertos comportamientos que no me gustaban. Tenía actitud de avanzarte, de apretarte cuando te saludaba", indicó la actriz. "Estábamos haciendo teatro y lo veía todos los días, claro. Me acuerdo que le pedí que me saludara normal, que no me apretara porque no me gustaba. Y él me contestó que era cariñoso. En seguida le dije que yo era arisca, porque no me gusta que me estén encima. No fue acoso pero me incomodaba", siguió.

"Soy 'tana' y me caliento y tenía miedo de parecer la loca de la compañía, gritándole y empujándolo, porque él tiene siempre una actitud pasiva", señaló Rucci, dando a entender que prefirió no hablar del asunto con el resto de sus compañeros.

Nora Cárpena, otra de las panelistas de Incorrectas, miró extrañada a su compañera. "Para mi están hablando de otro Fabián. El empezó conmigo. Cuando murió su papá, la madre trabajaba en boletería y él entró como utilero. Siempre fue un chico muy agradable. No es que no te crea, en absoluto. Pero me parece como si hablaran de otra persona", señaló la veterana actriz.