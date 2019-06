Celina Rucci y Nora Cárpena se enfrentaron por Fabián Gianola

La actriz dudó de las acusaciones de acoso que pesan sobre Fabián Gianola Crédito: Instagram

Después de que la actriz Fernanda Meneses denunciara penalmente a Fabián Gianola por abuso sexual, fueron varias las mujeres que salieron a comentar que experimentaron situaciones de acoso por parte del actor. Entre ellas, Celina Rucci , Andrea Ghidone, Dallys Ferreira, Mercedes Funes, Fabiola Yáñez, Sabrina Ravelli y Stefi Xipolitakis. En el día de hoy, dos nombres más se sumaron a la lista: una fan que fue a pedirle un autógrafo y la madre de una niña de 13 años que asegura que su hija recibió un beso en la boca por parte de Gianola.

Mientras Moria Casán comentaba el caso en Incorrectas, Nora Cárpena dio su opinión al respecto. "Yo no conozco a estas señoras, no sé si dicen la verdad. A lo mejor mienten e inventan porque quieren que se las nombre. O a lo mejor sí, es verdad", expresó la actriz, algo que molestó a Rucci, una de las que salió a acusar al actor. "Ese comentario a mi me suena a: 'para mí se lo merecía porque tenía una pollerita corta'", le retrucó Rucci.

Esta frase despertó la ira de Cárpena, que comenzó a defenderse a los gritos alegando que ella no había dicho esas palabras. "Me estás dejando como el culo y yo no soy así, ¡No! Me estás ofendiendo", le contestó. "Uno se tiene que hacer cargo de sus palabras", explicó Celina. "Yo me hago cargo de lo que digo y yo no dije eso", volvió a gritarle Nora.

"Me ofendiste cuando me dijiste que yo pensaba eso, que se lo merecía por tener la pollerita corta", volvió a argumentar Cárpena, ya un poco más tranquila. "Escuchá bien", la chicaneó Rucci.

"Yo escucho bien, soy vieja pero tengo buen oído. No sé quiénes son estas mujeres y yo no dije que buscaban fama, digo que no hay nada que me garantice que dicen la verdad. ¿Por qué tengo que creer que sí?", se siguió defendiendo Nora. "Porque hay muchas mujeres que dicen básicamente lo mismo", retrucó Celina, cuyo relato es similar al de otras chicas.

"Yo no sé si dicen la verdad", volvió a agregar Cárpena, lo que molestó mucho a Rucci. "Pero con ese criterio no le tenemos que creer a nadie. Tres mujeres dijimos lo mismo, en distintos momentos. Este beso sopapa que dice esa mujer yo lo entiendo, entonces la respeto".