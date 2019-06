La actriz Fernanda Meneses denunció penalmente a Fabián Gianola por abuso sexual

Fernanda Meneses

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de junio de 2019 • 15:17

"Hace un año logré efectuar la denuncia pública, hoy presento la denuncia formal ante el poder judicial", explicó Fernanda Meneses en la denuncia que presentó en el día de hoy, lunes 3 de junio, en donde acusa penalmente a Fabián Gianola por abuso sexual.

"Siento miedo por todos los hechos del pasado y el presente. La primera mujer que denunció hoy no está con nosotros", dijo haciendo referencia a Natacha Jaitt, quien fue la primera en acusar al actor de sobrepasarse con ella. Según explicó Meneses un año atrás, Gianola la había convocado para trabajar en el programa Hoy ganás vos, de Canal 9, y fue allí en donde ocurrieron los abusos.

"En los casos de abuso y violencia sexual así como violencia intrafamiliar, muchas personas no estamos preparadas emocionalmente y racionalmente para darnos cuenta de que ese hecho doloroso, y no querido, del que fui víctima en reiteradas oportunidades y bajo distintas modalidades, se trata de un delito donde el denunciado ejercía su poder y aprovechándose de ese rol llevaba adelante su conducta delictiva", se puede leer en la denuncia.

En el escrito, firmado también por sus abogados, alega que tiene hechos y elementos probatorios que sostienen su relato. "Con orgullo de mujer argentina, ciudadana, trabajadora y actriz, y la fortaleza del apoyo de mis compañeras actrices en representación de muchas que sufren o sufrieron en silencio los abusos sexuales y el acoso sexual, elevo mi voz y le digo al denunciado que tiene en el Estado de derecho que vivimos, todo el derecho de ejercer su legítima defensa. Pero dejando expuesto que las consecuencias generadas en mi vida provocaron un grave daño de mi salud física y psicológica".

"Esta chica me viene amenazando desde hace un año. Advirtiéndome que iba a llegar a los medios de comunicación contando estas cosas que no son ciertas. Ella quería una indemnización porque la desvincularon del programa donde trabajamos juntos. Me la pedía a mí, que no tenía nada que ver con la producción del programa", había dicho Gianola poco después de que Meneses hablara públicamente.

La denuncia pública

Fuente: Archivo

"No quisiera decir que es un psicópata pero está muy al límite, debajo de una aparente buena persona había algo muy oscuro. Me fui dando cuenta con el tiempo, 20 años de amistad y no me di cuenta hasta que trabajé con él", había revelado Meneses en octubre del 2018, durante una entrevista con El show del espectáculo, en Radio UrbanaBA. "Un día estábamos en el set de filmación con Claudio María Domínguez y Tití Fernández, y en medio del ensayo él me puso la mano debajo de la pollera, en la vagina, delante del director, delante de las maquilladoras".

"Yo salí corriendo y llorando, no me lo esperaba, después Fabián me pidió disculpas. Las maquilladoras me contuvieron, Tití y Claudio María estaban esperando para grabar y no sé si se dieron cuenta. Fue una tortura ese día para mí". Según contó la mujer, este no fue el único episodio que vivió. Unos días más tarde, Gianola volvió a tocarla y después de hacerlo le sonrió y le dijo que estaba más delgada. "Ese día no estaban ni el productor ni el director de siempre, sino que era gente que yo desconocía. Era una mojada de oreja total, fue horrible".

Los hechos seguían repitiéndose. "En otra oportunidad terminamos de grabar y me pegó una palmada en la cola, con sonido y delante de mi pareja. Fue tan fuerte el golpe que me empujó y tuve muchos problemas por eso, porque mi novio lo quería esperar afuera para pelearse". El último encuentro incluso la dejó sin trabajo. "Él me decía que quería hablar de laburo y fui confiada a su camarín, pero cerró la puerta y literalmente me dio un beso. Entonces me fui y después de eso discutimos mucho por teléfono y me quedé sin trabajo. No podía creer lo que estaba sucediendo".

Además de Jaitt y Meneses, Celina Ricci, Dallys Ferreira y Stefy Xipolitakis hablaron sobre situaciones de acoso e incomodidad sufridas en varias oportunidades por parte del actor.