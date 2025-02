Fabián Gianola, sobre el juicio que inició a la Asociación Argentina de Actores: “Perdí muchos trabajos”

Tras varias denuncias de acoso, dos sobreseimientos judiciales y una probation, Fabián Gianola volvió a subirse a un escenario. Junto con Adriana Brodsky y Matías Alé, el actor está haciendo temporada en Mar del Plata con Los sospechosos del piso 10. En la tarde del miércoles, el comediante volvió a hablar sobre sus causas judiciales y reveló por qué decidió iniciarle una demanda a la Asociación Argentina de Actores tras ser suspendido.

“Daño a la imagen y prestigio profesional” es uno de los motivos que llevaron a Gianola a demandar a la Asociación Argentina de Actores por 600 mil dólares hace un año y medio. El actor siente que el gremio de actores (dirigido hasta hace poco por Alejandra Darín) le soltó la mano aún cuando la justicia dictó su sobreseimiento. “Demandamos a la Asociación Argentina de Actores y a Alejandra Darín, que al ser la presidenta era responsable. A partir de su fallecimiento, quitamos esa demanda de manera muy caballerosa, como correspondía, pero sigue hacia la Asociación por las irregularidades ”, confirmó el actor este miércoles en el ciclo televisivo A la Tarde.

“Cuando la justicia dicta la falta de mérito en la única denuncia que se convirtió en causa (la jueza entiende que no hay pruebas suficientes para procesarme y dicta la falta de mérito), se genera una avalancha enorme desde el Colectivo de Actrices pidiendo la suspensión, y la Asociación Argentina de Actores me suspende. Me entero televisivamente, no me mandaron ni un mail ni un WhatsApp. Hace un año estamos pidiendo que levanten la suspensión y eso no ocurre. Yo sigo pagando la obra social”, contó sobre el motivo que originó su demanda.

"La impotencia de la injusticia es dura de llevar, porque todo fue falso", asegura Fabián Gianola

Tras remarcar que fue sobreseído en la causa de Fernanda Meneses en mayo de 2023 (algo que, según el actor, no salió en ningún medio), Gianola expresó: “Es raro. Entiendo que hay un grado de intencionalidad muy grave. Tendremos que saber de dónde viene y por qué”. Si bien aseguró que debido a esta suspensión perdió muchos trabajos, el comediante confesó que desde su sobreseimiento tuvo varios ofrecimientos para hacer teatro pero fue él quien rechazó las propuestas. “La verdad es que no tenía ganas yo”, reveló Gianola, que tuvo que buscar otras alternativas para sostenerse económicamente. “Me asocié con un amigo y armamos un centro de diagnóstico por imágenes. Hoy vivo de eso, aparte del teatro”, contó.

Mientras aseguraba que todas las denuncias fueron falsas y se trataron de “una extorsión”, Gianola recordó el difícil momento que atravesó cuando una de sus denunciantes amenazó de muerte a su hija. Sin embargo, advirtió que nunca recibió una muestra de rechazo por parte del público. “Nunca tuve un episodio incómodo en la calle, nunca en estos seis años; nadie me insultó. No dejé de ir al supermercado, ni a cargar nafta, ni al banco, ni a la cancha con mi hijo y a comer pizza ”, afirmó el actor, que gracias al apoyo incondicional de sus hijos, de la madre de ellos y de su actual pareja pudo superar estas acusaciones. “La impotencia de la injusticia es dura de llevar, porque todo fue falso”, agregó.

Mientras destacaba que sus colegas, directores y productores también se portaron muy bien con él, el protagonista de Los sospechosos del piso 10 reveló cómo se toma la vida hoy. “Estamos hablando de noticias viejas. No soy una persona resentida. Sé muy bien quién soy. Voy a cumplir 62 años, estoy muy bien en mi vida. Yo elijo mis peleas hoy, elijo mis enojos, que la inteligencia le gane al enojo y tratar de estar tranquilo”.

“Yo fui sobreseído de todo hace casi dos años y todavía tengo que seguir dando explicaciones. Quiero saber hasta cuándo”, remarcó Fabián Gianola PATRICIO PIDAL/AFV

Gianola también opinó del caso Darthés; el primer caso impulsado por el Colectivo de Actrices Argentinas. “Yo lo conozco a Juan. Es un caballero, una gran persona. Hay que esperar que se termine de expedir la Justicia y ya sabremos”, expresó mientras desde el panel del ciclo de América le aclaraban que el actor de Dulce amor ya fue condenado en Brasil y que ahora se trata de una apelación.

Por último, el actor reveló que va a demandar a cada una de sus denunciantes: “Estamos analizando cada caso y seguramente vamos a demandar a todas las que hicieron falsas denuncias. Tenemos información de que esta banda tenía una lista de denunciables famosos, estamos investigando”, lanzó. Y enseguida, agregó: “Yo fui sobreseído de todo hace casi dos años y todavía tengo que seguir dando explicaciones. Quiero saber hasta cuándo”.

LA NACION

Temas Fabián Gianola