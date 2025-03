Channing Tatum se mostró con su nueva novia en la previa a los premios Oscar

A cuatro meses de haber terminado su relación con Zoë Kravitz, Channing Tatum no solo encontró consuelo en los brazos de otra mujer sino que, además, decidió mostrarle su flamante relación al mundo: el actor llegó a la fiesta previa a los Oscar organizada por la Creative Artists Agency (CAA) en Los Ángeles de la mano de la joven modelo Inka Williams, y no dudó en mostrarse cariñoso con ella frente a los ojos de todos.

“¡Nueva alerta de pareja! Channing Tatum va a la fiesta previa a los Oscar de la CAA con su nueva novia, la modelo australiana Inka Williams”, informó el portal JustJared con una postal de ellos que publicó en primera instancia Backgrid. La imagen, de inmediato, comenzó a circular junto a la noticia de la nueva conquista del protagonista de Magic Mike.

La salida tuvo lugar el viernes por la noche, dos días antes de la entrega de premios de la Academia y luego de varios rumores sobre la vida sentimental del actor. Sin embargo, la confirmación llegó con la postal de la pareja en la celebración de la famosa agencia de talentos, a donde también se la vio a su ex, Zoë Kravitz.

En la imagen se lo ve a Tatum, de 44 años, vestido de negro con una campera color arena. La modelo de 25 años optó por un vestido strapless largo también en negro con una falda de flecos, medias can can y tacos altos. El bar Living Room de Los Ángeles fue el escenario de la postal.

La modelo Inka Williams, nueva novia de Channing Tatum

Hace un mes, los rumores sobre el nuevo romance de Tatum comenzaron a sonar cuando en las redes sociales comenzó a circular una foto de la estrella de Hollywood junto a una misteriosa mujer caminando por las calles de la ciudad. En esa oportunidad no se llegó a vislumbrar la cara de la afortunada, aunque algunos fans barajaron el nombre de la modelo australiana.

Channing Tatum en Parpadea dos veces Courtesy of Amazon MGM Studios - Amazon/MGM

Si bien los medios aseguraron que Zoë Kravitz también asistió a esa exclusiva fiesta, no trascendieron imágenes de la actriz y directora en el lugar. Tampoco de un posible cruce de los ex. La única imagen -hasta el momento- es la que confirma el romance entre Tatum y Williams.

Inka Williams nació en Melbourne aunque pasó gran parte de su vida en la ciudad indonesia de Bali. Además de su carrera como modelo, la joven cuenta con su propia marca de moda, She Is I. En su cuenta de Instagram, donde comparte su trabajo pero también algunas postales de su vida cotidiana, tiene casi dos millones y medio de seguidores.

Inka Williams tiene 25 años, casi veinte menos que el actor

Buena onda

Pese a que la relación entre Zoë Kravitz y Channing Tatum terminó en octubre de 2024, la actriz aún se pone feliz por los logros de su exprometido y asegura que no siente nada más que amor por él.

Durante una entrevista que brindó para la revista Elle el mes pasado, la estrella de 35 años habló sobre la película en la que dirigió a su ex, Parpadea dos veces. “Para Chan específicamente, se trataba de lo emocionante que iba a ser poder hacer algo tan diferente y sorprendente, algo de lo que yo sabía que era muy capaz”, sostuvo Kravitz en relación a la experiencia de trabajar con él.

Zoë Kravitz y Channing Tatum rompieron su compromiso y decidieron tomar caminos separados

Hoy, con una separación de por medio, la actriz asegura que su visión sobre el trabajo de él no ha cambiado. “Me encanta lo que hemos hecho juntos y me preocupo mucho por él”, reveló para sorpresa de todos. “Incluso cuando hacés hincapié en lo genial que es su interpretación, me llena el corazón oírlo, y estoy muy contenta de que todo haya sucedido como sucedió. Me siento muy agradecida de que hayamos podido hacer este viaje juntos”, añadió.

También aseguró que desea que tenga mucho éxito y que la gente sea capaz de ver su gran faceta de actor. “Creo que está en un momento como actor en el que se siente muy seguro de sí mismo y la gente está viendo diferentes facetas suyas. Tiene mucho que ofrecer, así que estoy deseando que la gente siga siendo testigo de eso”, culminó antes de cambiar de tema.

Tatum y Kravitz se conocieron trabajando en Parpadea dos veces, en 2021, película que ella dirigió y él protagonizó, y empezaron a salir poco después, tras el divorcio de Kravitz de Karl Glusman. Al momento de encontrarse y de elegirse en el set de la película que vio nacer su amor, Tatum estaba separado de la madre de sus hijos, Jenna Dewan.

Channing Tatum y Zoe Kravitz en 2022 Splash News/The Grosby Group

La hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet y el actor de Foxcatcher anunciaron su compromiso durante la celebración de Halloween de 2023, el día en el que la actriz le mostró al mundo su impresionante anillo de diamantes de 7 quilates. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Si bien ni ellos ni sus representantes realizaron el anuncio oficial de su ruptura, fuentes cercanas a la expareja le confirmaron el hecho a People, aunque se negaron a revelar los motivos detrás del fin de la relación.

LA NACION