Zoë Kravitz habló del amor que aún siente por su ex, Channing Tatum: “Me preocupo mucho por él”

A pesar de que la relación entre Zoë Kravitz y Channing Tatum llegó a su fin en octubre de 2024, la actriz aún se pone feliz por los logros de su exprometido y asegura que no siente nada más que amor por él .

Durante una entrevista que brindó para la revista Elle, en donde fue la portada de la última edición, la estrella de 35 años habló sobre la película en la que dirigió a su ex, Parpadea dos veces. “Para Chan específicamente, se trataba de lo emocionante que iba a ser poder hacer algo tan diferente y sorprendente, algo de lo que yo sabía que era muy capaz”, dijo Kravitz a la publicación sobre como fue trabajar con Tatum.

Hoy, con una separación de por medio, la actriz asegura que su visión sobre el trabajo de él no ha cambiado. “ Me encanta lo que hemos hecho juntos y me preocupo mucho por él ”, reveló para sorpresa de todos. “Incluso cuando hacés hincapié en lo genial que es su interpretación, me llena el corazón oírlo, y estoy muy contenta de que todo haya sucedido como sucedió. Me siento muy agradecida de que hayamos podido hacer este viaje juntos ”, añadió.

También aseguró que desea que tenga mucho éxito y que la gente sea capaz de ver su gran faceta de actor. “Creo que está en un momento como actor en el que se siente muy seguro de sí mismo y la gente está viendo diferentes facetas suyas. Tiene mucho que ofrecer, así que estoy deseando que la gente siga siendo testigo de eso ”, culminó antes de cambiar de tema.

Tatum y Kravitz se conocieron trabajando en Parpadea dos veces en 2021, película que ella dirigió y él protagonizó, y empezaron a salir poco después, tras el divorcio de Kravitz de Karl Glusman. Al momento de encontrarse y de elegirse en el set de la película que vio nacer su amor, Tatum estaba separado de la madre de sus hijos, Jenna Dewan. Recién en septiembre de este año, a seis años de haber dado por terminada la relación, la justicia los declaró formalmente divorciados.

Poco después de que terminó el rodaje, durante el verano boreal de 2023, se los vio juntos por primera vez disfrutando diferentes salidas en la ciudad de Nueva York, en donde fueron fotografiados en diferentes oportunidades por los paparazzi.

En el estreno de la película, la intérprete sorprendió a todos al leer una carta dedicada a su amado. “Desde la producción hasta la actuación, pasando por las charlas motivadoras y hasta el hecho de sostenerme la cabeza o los pies mientras lloraba en el suelo del baño porque pensaba que lo había cagado todo, gracias por dejarme ser una completa psicópata obsesiva y controladora. Gracias por tu paciencia ”, expresó, según informó The Hollywood Reporter. Y agregó: “Hacer esta película con vos fue una aventura increíble. Gracias por confiar en mí para dirigirte. Es realmente genial poder hacer una película, pero cuando podés hacerlo con el amor de tu vida, es aún más genial”.

El actor también aprovechó la oportunidad del estreno para referirse a la experiencia de trabajar junto a su amada. “Esto es lo que diré sobre el hecho de crear junto a alguien con quien estás o a quien amás: lo sugiero”, le dijo a People. Y siguió: “Si estás pensando en tener un hijo o si estás pensando en casarte, busca el proyecto creativo más difícil posible para concretar junto a tu pareja”.

La hija de Lenny Kravitz y Lisa Bonet y el actor de Foxcatcher anunciaron su compromiso durante la celebración de Halloween de 2023, el día en el que la actriz le mostró al mundo su impresionante anillo de diamantes de 7 quilates.

Sin embargo, la alegría no duró mucho. Si bien ni ellos ni sus representantes realizaron el anuncio oficial de su ruptura, fuentes cercanas a la expareja le confirmaron el hecho a People, aunque se negaron a revelar los motivos detrás del fin de la relación.

