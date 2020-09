El actor está alejado de la actuación, está en pareja con una mujer de 28 años y busca de novio y en busca mantener su sobriedad Crédito: Instagram: @charliesheen

3 de septiembre de 2020 • 11:20

Charlie Sheen cumple hoy 55 años: el actor que fue el mejor pago de la televisión en su época dorada mantiene actualmente un bajo perfil y está alejado de los sets de filmación. Después una turbulenta vida plagada de escándalos y la lucha contra la adicción a las drogas, el hijo de Martin Sheen asegura en sus redes sociales que está decido a dejar atrás las malas decisiones.

El actor de Hollywood que coronó su fama en la serie Two and Half Men es padre de cinco hijos, y ha enfrentado todo tipo de denuncias durante los últimos años: desde el incumplimiento de pagos de las cuotas alimentarias, hasta una acusación de abuso sexual por parte de Corey Feldman.

Ante cada denuncia, Sheen habló públicamente y dio su versión: en principio, negó rotundamente los dichos en su contra difundidos en (Mi) Verdad: La violación de los dos Corey, donde Feldman relató los presuntos abusos sexuales que sufrieron él y Corey Haim cuando eran niños actores en la década del 80.

Por otro lado, argumentó ante la justicia que por su turbulento pasado siente que está en una "lista negra" de actores y que nadie lo contrata. En este sentido, en 2018 pidió que se redujeran los montos de manutención de sus cuatro hijos menores de edad y se declaró en "crisis financiera".

La vida amorosa de Charlie Sheen después de los excesos

Sheen estuvo casado con Denise Richards desde 2002 a 2006. Juntos, tuvieron a sus hijas Sam, de 16 años, y Lola, de 15. Mantuvieron una buena relación hasta 2016, cuando la ex "Chica Bond" presentó su primera demanda por 1,3 millones de dólares.

El actor se volvió a casar en 2008 con Brooke Muller y tuvo a sus gemelos Bob y Max, de 11 años. Se divorciaron en 2010, con una denuncia por violencia de género de por medio y otros escándalos, que terminaron con la internación de Muller para rehabilitarse. Ambos trataron de sus adicciones y compartieron la crianza de sus hijos.

También es padre de Cassandra Jade Estevez, su hija mayor de 35 años, fruto de una relación anterior con Paula Profit. A pesar de sus conflictivos divorcios, el actor volvió a encontrar el amor y por estos días está en pareja con la actriz y modelo Julia Stambler, de 28 años, a quien conoció en su propia casa: la joven era la niñera de sus hijos gemelos.

Una fortuna malgastada y un presente incierto

En 2015 el actor contó en primera persona que tiene VIH y asumió ante las cámaras en The Today Show que se había entregado a las adicciones para "tapar sus miedos y dolores". "Son tres letras difíciles de asimilar, es un punto de inflexión para mí, el alcohol y las drogas fueron las únicas herramientas que encontré para no pensar yeso solo lo empeoró", confesó.

En entrevistas anteriores había revelado que desperdició casi toda su fortuna en noches de descontrol, llegando a gastar 130.000 dólares en un solo día. Aquel estilo de vida caótico consumió rápidamente su millonario patrimonio, y más de una vez vendió sus propiedades a precios irrisorios para pagar sus deudas.

En 2018, poco después de empezar su noviazgo con Stambler, aseguró que había tomado la decisión de mantenerse sobrio por su bien y el de su familia. Se comprometió a ir a terapia, rehabilitación y también cambió su alimentación, lo que lo llevó a bajar de peso y mejorar su estado de salud general.

Según The Mirror, su pareja fue un gran sostén para Sheen: lo ayudó a tener una dieta saludable y mantenerse alejado de los malos hábitos. En este sentido, en julio último escribió en Twitter: "Hace un año que dejé el cigarrillo y me siento mucho mejor. Si pudiera no haber empezado nunca a fumar, sería excelente, y por eso les digo a todos los que quieran dejarlo, que cuanto antes mejor".

Sus ingresos económicos son un tanto inciertos, ya que actualmente ofrece saludos personalizados para cumpleaños, aniversarios y otras celebraciones a través del sitio web de Cameo a un precio de 300 dólares.