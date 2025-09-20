El error que casi arruina la carrera de Brad Pitt

Brad Pitt es uno de los actores más consolidados de Hollywood; sin embargo, para llegar a donde está tuvo que pasar por algunos momentos no tan felices. Fue precisamente a eso que se refirió hace un tiempo, durante una entrevista para el pódcast Armchair Expert, donde reveló, para sorpresa de muchos, cuál fue el error que casi le arruina la carrera.

El modelo y productor estadounidense reveló cuál fue el error que casi le arruina la carrera Scott A Garfitt - Invision

La anécdota se remonta a 1987, año en el que el actor tenía 24 años y todavía no era dueño de la fama que hoy lo destaca. Instalado en Los Ángeles, consiguió su primer papel en el cine como extra en la película La tierra de nadie, protagonizada por Charlie Sheen.

En la trama, Pitt interpretaba a un camarero, por lo que en una de las escenas debía servirle champán a Sheen y D. B. Sweeney. “Abrir la botella, servir la bebida, girar y limpiar, todo en absoluto silencio”, fueron las indicaciones que tenía que cumplir en su rol secundario. Sin embargo, su deseo por hacer más lo llevó a improvisar una línea de diálogo.

“Llego a la última actriz, que parecía estar más abajo en la jerarquía, y literalmente, mientras la escena continuaba, le sirvo champán y le digo: ‘¿Quiere algo más?’“, contó en el pódcast. La reacción fue inmediata y demoledora: “¡Corten, corten, corten!“, indicó.

Brad Pitt en 1987, su primera interpretación en el cine, la misma que casi lo deja fuera de Hollywood

Pero además de la orden de parar la filmación, lo que siguió para Pitt fue humillante, ya que el primer asistente de dirección se acercó molesto y de manera contundente le gritó: “¡Si haces eso otra vez, estás fuera de aquí!”.

La molestia del asistente se debió a que los extras que hablaban cobraban una tarifa considerablemente mayor, lo que significaba un gasto extra para la producción. Al salirse del guion, Brad Pitt no solo rompió el protocolo, sino que puso en riesgo el presupuesto de la película.

Pero ¿qué fue lo que llevó al actor a improvisar un diálogo? Según contó, quería hacer lo posible para conseguir la tarjeta del Screen Actors Guild (SAG), uno de los obstáculos más frustrantes de Hollywood.

Brad Pitt protagonizó varios éxitos de Hollywood De Longhi

Para ingresar a este sindicato, fundamental para la industria, los aspirantes deben cumplir requisitos muy específicos: trabajar un mínimo de tres días como extras o conseguir un papel con diálogo. Esto genera un círculo vicioso, ya que solo los que ya pertenecen al gremio acceden a mejores oportunidades, algo casi imposible para los recién llegados.

Aquel error se convirtió en un aprendizaje para el protagonista de ¿Conoces a Joe Black? (1998). “Estuve avergonzado toda la noche”, se sinceró sobre lo que podría haberlo llevado a estar fuera de la industria. No obstante, reflexionó: “¡Me arriesgué!”.

Aquel papel en La Tierra de nadie no solo quedó como una anécdota, sino que marcó el comienzo de un ascenso imparable para Brad Pitt. El actor participó de la serie Dallas (1987) y en la película Triunfo amargo (1991). Pero el gran salto lo dio con Thelma & Louise (1991) y su icónico personaje de cowboy.

Brad Pitt dio el gran salto con Thelma & Louise (1991) con su personaje de cowboy

Después de ese éxito, lo siguieron otros títulos que lo consagraron como una estrella de Hollywood. Fue protagonista de El río de la vida (1992), una película de Robert Redford, y luego interpretó a un asesino en el thriller Kalifornia (1993). Al año siguiente, se puso en la piel del vampiro Louis en Entrevista con el vampiro (1994) y Tristan Ludlow en Leyendas de pasión (1994).