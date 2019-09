Denise Richards y Charlie Sheen estuvieron juntos desde 2002 hasta 2006, y tuvieron dos hijas Crédito: Instagram

Denise Richards acusó a su exmarido Charlie Sheen de "ocultar" y "despilfarrar" su fortuna para no pagar la cuota alimentaria de las dos hijas que tuvieron juntos. La actriz lo demandó legalmente por 500 mil dólares, asegurando que está cansada del incumplimiento de las obligaciones que le corresponden como padre.

"Charlie despilfarró los 24 millones de dólares que ganó gracias a Two and a half men para pagar sus deudas y sostener su extravagante estilo de vida a expensas de no cumplir con los pagos que le debe a sus hijas", explicó la exesposa del actor según informa el sitio The Blast.

Richards y Sheen estuvieron casados durante 4 años, desde 2002 al 2006, y fruto de su amor tuvieron dos hijas Sam, de 15 años, y Lola, de 13. Desde ese momento mantuvieron una buena relación, hasta el 2016, cuando la ex "Chica Bond" presentó su primera demanda por 1,3 millones de dólares.

Denise Richards junto a sus tres hijas, las dos adolescentes que tuvo con Sheen, y Eloise, la niña que adoptó Crédito: Instagram

En esa primera denuncia la actriz afirmaba que el actor que fue el mejor pagado de la televisión en su época dorada, no cumplía con las cuotas de la manutención de sus hijas. Además exponía que Sheen la había echado de la casa familiar en la que vivían, sin ofrecerle ningún otro hogar provisorio. En ese momento, el abogado de la estrella desmintió sus dichos y dijo que ella recibía 650 mil dólares anuales como resarcimiento monetario.

Sin embargo, vuelve a encenderse el fuego cruzado, y actualmente Richards asegura que Sheen está "ocultando" su dinero para mostrarse sin fondos y así no tener que cumplir con los pagos. Por su parte, el año pasado el actor había dicho que estaba atravesando una crisis financiera .

"Durante el período transcurrido desde lo último que quedó estipulado en 2016, él no ha pagado nada, mientras que sí se encarga de gastar más de 600 mil en miembros adultos de su familia y malgasta miles de dólares en efectivo para su uso personal", sentenció la actriz, sin especificar quiénes son las personas a las que el actor le envía tanto dinero.

Las tres hijas de Richards el día de su boda con el actor Aaron Phypers, en 2018 Crédito: Instagram

Sheen no se quedó callado y según informa el sitio, respondió que llevará a la justicia todo lo expuesto, demostrando con documentación fehaciente que los dichos de su exesposa son completamente falsos. "Ella se está comportando como una cobarde, sólo voy a decir que la verdad saldrá a la luz", afirmó el antiguo protagonista de la popular sitcom.

El actor de Hollywood se volvió a casar en 2008 con Brooke Muller y tuvo a sus gemelos Bob y Max. Se divorciaron en 2010, con una denuncia por violencia de género de por medio y otros escándalos, que terminaron con la internación de Muller para rehabilitarse. Lo último que se supo es que continúan separados, cada uno tratando sus adicciones y compartiendo la crianza de sus hijos.

Por su parte, Richards se casó con el actor Aaron Phypers en septiembre de 2018 y, anteriormente, adoptó a una niña a la que llamó Eloise Joni.