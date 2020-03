En el documental, se acusa a Charlie Sheen de abusar sexualmente de Corey Haim en el rodaje de la película Lucas Crédito: Archivo

10 de marzo de 2020 • 18:22

Dos años después de haber anunciado sus ganas de hacer un documental para exponer la pedofilia dentro de Hollywood , Corey Feldman finalmente logró sacar a la luz su trabajo. (Mi) Verdad: La violación de los dos Corey se estrenó el lunes por la noche en Los Ángeles. Allí, Feldman relata los abusos sexuales que sufrieron él y Corey Haim cuando eran niños actores, reafirmando su denuncia contra Charlie Sheen , a quien acusa de haber violado a su amigo en el set de grabación de la película Lucas , en 1986.

"Esto no es algo que él haya dicho una sola vez al pasar, sino que me ha dado detalles muy específicos", se escucha decir entre lágrimas a Feldman en el documental. Haim, quien batalló desde su adolescencia contra una adicción a las drogas, falleció el 10 de marzo de 2010 a los 38 años producto de una neumonía. "Él me dijo, 'Charlie me hizo poner en cuatro patas entre dos trailers, me tiró aceite y me violó a plena luz del día. Cualquiera podría habernos visto'". Por ese entonces, Sheen tenía 19 años y Corey 13.

Otras personas que aparecen en el documental también aseguran que Haim les contó personalmente sobre el abuso, o que se enteraron de los hechos por personas en común. "Él me contó que en el set de grabación de la película Lucas , cuando era tan solo un niño, fue violado", afirma Susannah Sprague, exesposa de Feldman. "Me dijo que había sido otro de los protagonistas, Charlie Sheen", dice la mujer.

Además del protagonista de Two and a Half Men , Feldman acusa a otros hombres que abusaron sexualmente de él mismo. Entre las personas mencionadas se encuentran el actor Jon Grissom, el dueño de un local nocturno muy conocido en Hollywood, Alphy Hoffman, y el representante Marty Weiss. También cuenta que Dominick Brascia, exactor, fue otro de los que abusó de su amigo.

Fue el mismo Brascia quien a finales del 2017 contó los detalles que Haim le había brindado sobre el supuesto abuso perpetrado por Sheen. "Me dijo que tuvieron sexo cuando filmaron Lucas , me contó que fumaron marihuana y que tuvieron sexo. También me contó que cuando se lo encontró luego, Charlie lo rechazó", señaló por entonces.

En ese momento, cuando su nombre fue expuesto por primera vez, Sheen se encargó de negar todo . Fue su vocero el que habló con la revista PEOPLE y aseguró que el actor "negaba rotundamente los dichos" que recayeron sobre su persona. Tanto Grissom como Weiss también salieron a desmentir lo relatado, mientras que Hoffman por el momento decidió mantenerse en silencio.

"California es el lugar donde está la industria del entretenimiento y donde los adultos tienen unas conexiones más directas e inapropiadas con niños que en cualquier otro lugar del mundo, probablemente", sostuvo en el 2016 Feldman, actor de films como Gremlins, Los Goonies y Cuenta conmigo .

Esta no es la primera vez que el abuso de menores en la industria llega a la pantalla. En 2014, se estrenó el documental de Amy J. Bert, titulado An open secret , que expuso el tema de los abusos sexuales a menores en Hollywood y que fue presentado en Cannes. Este trabajo recibió muy buenas críticas, pero su paso por la taquilla no entusiasmó. Hubo una controversia entre los productores y la directora, ya que ella no quiso brindar entrevistas a los medios para promocionarlo. Se puede ver completo y de forma gratuita por Vimeo .