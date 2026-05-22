Ricky Martin fue atacado con gas lacrimógeno durante su show en Montenegro

Ricky Martin protagonizó anoche, sobre el escenario, uno de los momentos más tensos de su carrera: en medio de su presentación en Montenegro, un espectador lo atacó con gas lacrimógeno. Luego de una breve interrupción y pese a que le recomendaron suspender el espectáculo, el cantante boricua decidió completar su presentación por respeto al público.

Una vez que la noticia trascendió, Róndine Alcalá, la responsable de prensa del artista, compartió un comunicado en sus redes sociales en el que repasó lo sucedido, aseguró que tanto Ricky Martin como el resto de los integrantes de su equipo se encuentran bien y agradeció los gestos de apoyo.

Ricky Martin durante su presentación en abril en el Campo Argentino de Polo Pilar Camacho

“Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro —donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live— una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención”, arranca el texto.

“Como medida preventiva, Ricky Martin y todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario mientras el personal de seguridad y las autoridades locales trabajaban para controlar la situación y garantizar la seguridad de los presentes”, continúa.

Ricky Martin vivió un momento muy desagradable en Montenegro, cuando un asistente arrojó gas lacrimógeno al escenario Pilar Camacho

Alcalá también contó que, si bien varios miembros del equipo de trabajo de la estrella puertorriqueña le recomendaron no continuar con el espectáculo, “una vez que las autoridades confirmaron que la situación estaba bajo control y que el público podía regresar de manera segura, Ricky Martin decidió retomar el concierto para cumplir con su compromiso con sus fans”.

Tal como estaba previsto antes del incidente en Montenegro, el cantante de “Canción bonita”, “La mordidita” y “Livin’ la Vida Loca” continuará con su gira por Europa según lo planeado. El show combina un despliegue con banda en vivo, siete bailarines y una puesta visual de gran escala. Además, durante las presentaciones, Ricky Martin repasa clásicos de su repertorio junto con una propuesta más contemporánea.

Su paso por Argentina y la compañía que eligió para sus días en el país

Ricky Martin saludando a los fans en el palacio Duhau durante su paso por Buenos Aires Gerardo Viercovich

Ricky Martin causó furor en abril durante su paso por la Argentina, donde ofreció cuatro shows en los que sus fans vibraron al ritmo de su música: primero pasó por Córdoba, luego por Rosario y se despidió del país con dos presentaciones en el Campo Argentino de Polo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al cantante se lo vio descender de un avión junto a sus dos hijos mayores, los mellizos Valentino y Matteo, que este verano cumplieron 17 años. Hace un tiempo, el músico contó que sus hijos suelen viajar con él por el mundo mientras cumple con sus compromisos laborales. “Es maravilloso, ellos no se quieren ir, ellos están conmigo en todo momento. Me voy de gira y ellos vienen conmigo porque tenemos tutores que también viajan con nosotros. Después de la pandemia, Zoom aliviana muchísimo”, había revelado en marzo de 2024 en una entrevista con un medio estadounidense.

Ricky Martin en Ezeiza. El cantante viajó con sus hijos RS Fotos

“Me gusta que seamos tan unidos y que hagan todas las preguntas que tengan que hacer, que las respuestas sean transparentes y con la verdad. Y obviamente tengo a Lucía [nacida en diciembre de 2018] y a Renn [nacido en octubre de 2019]… Tengo las energías y estamos saludables, así que todo es maravilloso”, comentó el cantante al referirse también a sus hijos menores.

Sobre su estilo y sus métodos de crianza, la estrella latina siempre dejó en claro su postura. En varias ocasiones dijo que desea normalizar las familias homoparentales e incluso se niega a usar el término “vientre de alquiler”. En una entrevista, defendió: “Yo no alquilé un vientre. Esa expresión la utilizan los fundamentalistas conservadores. Me prestaron un vientre. No pagué por él. Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo”.