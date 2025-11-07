Chechu Bonelli, sobre su matrimonio con Darío Cvitanich: “Me ocupé de tareas que le correspondían al hombre y descuidé mi rol femenino”

Este viernes, Chechu Bonelli brindó una entrevista en la que reflexionó sobre el fin de su matrimonio con el exfutbolista Darío Cvitanich, brindó algunos detalles sobre los motivos que corroyeron la pareja y confesó que durante algún tiempo se sintió culpable de la ruptura. Además, la exmodelo y periodista deportiva reveló que llegó a tener hasta cuatro sesiones de terapia semanales para tratar de entender qué era lo que había ocurrido

La exmodelo y el exfutbolista estuvieron casados durante 14 años Instagram @chechubonelli

“Ahora estoy bien. Fue un proceso. Uno se casa para toda la vida; soy católica y prometí amarlo en todo momento. Pero bueno, la vida tiene esto: amor y desamor. Nunca pensé que me iba a pasar y me pasó”, le contó Bonelli a Florencia de la V, en el programa Los Profesionales de siempre.

Bonelli y Cvitanich estuvieron casados durante 14 años y tienen tres hijas en común, Lupe, Carmela y Amelia. “Veníamos mal. No veníamos bien, pero fue nuestra primera crisis. Cuando tenés una crisis por primera vez, decís: ‘Bueno, la vamos a remar un poquito’, pero no. Al menos esa fue mi intención”, recordó la modelo.

Chechu Bonelli en el día de su casamiento con Cvitanich Instagram @chechubonelli

Pero para dejar en claro que ahora se encuentra en otra etapa, cuando le preguntaron si seguía enamorada, contestó con euforia: “¡No! Ya no”. Y reveló: “Creo que en el medio yo también me fui desenamorando. Llegué a ir cuatro veces por semana a terapia. Le di duro. Iba porque había una tristeza muy grande y tenía que entender en algún punto por qué pasó lo que pasó; por qué también yo no estaba bien. Y en el proceso me fui dando cuenta de que yo también me estaba desenamorando en el camino, y que por eso tenía determinadas actitudes que no ayudaron a la pareja. Así y todo, cuando formás una familia y tenés hijas, tratás de pelearla”.

“Lo más difícil es que se haya ido de la casa; la soledad y la ausencia de un hombre. ¡La ausencia de un hombre en la casa!”, indicó luego. Y relató: “Me acuerdo de que un día vino y me dijo: ¿Ponés la alarma a la noche?’. Y le respondí: ‘Sí... Ahora más que nunca. Somos todas mujeres acá. No hay hombres’. Por eso creo que la ausencia de la figura masculina en la casa fue una de las cosas que más dolió“.

Bonelli y Cvitanich hicieron pública su ruptura en mayo Instagram @chechubonelli

Aunque se mostró muy reflexiva durante la entrevista, Bonelli indicó que en una primera etapa no la pasó nada bien. “Pasé por una etapa de enojo, pero fue un enojo conmigo y con los dos como pareja. Conmigo, porque al principio me sentí que había sido culpable, porque viste cómo somos las mujeres. Al menos yo soy muy culposa. Y después me empecé a dar cuenta de que una separación la responsabilidad es compartida, cincuenta y cincuenta. Estuve muy enojada, no voy a mentir, pero ya está”.

Profundizando sobre el tema, indicó: “No te voy a mentir... Fui un poco hombre y mujer en la casa. Yo copé un poco ese rol, también, en mi casa; pero porque siempre fui así. Me ocupé de tareas que le correspondían al hombre, que debido a su profesión y a su ausencia seguida en casa me tocó hacerlas a mí. Y quizás eso me hizo descuidar un poco el rol femenino”.

Chechu Bonelli Instagram @chechubonelli

Al poco tiempo de que se diera a conocer la ruptura, el exfutbolista oficializó su relación con la modelo Ivana Figueiras. Esta situación generó duras y rumores sobre una supuesta superposición de fechas. Este viernes, cuando le preguntaron a Bonelli al respecto, prefirió no ahondar en el tema: “No voy a hablar sobre eso. Creo que no es algo que me corresponda a mí. Ya está. No quiero entrar en ese detalle. Cada uno puede hacer su vida”, señaló. Y disparó: “De hecho, esta semana, yo firmé el divorcio. No sé si él lo firmó todavía”.

Los panelistas del programa de El Nueve le preguntaron, también, sobre los rumores que la vincularon en el último tiempo con Grego Roselló y Juan Manuel “Cochito” López. “Ninguno de los hombres con los que me vincularon tengo nada que ver. Con Grego tengo la mejor. Después, a Martín Salwe ni siquiera lo conozco. Y con Cochito soy compañera en el canal, soy amiga, compartimos hace poco una salida en grupo, pero nada que ver. No estoy en pareja. No hay nada más lindo que salir a celebrar el amor. Cuando me pase, lo voy a contar. Ahora estoy en un proceso muy personal de fin de duelo. Creo que hay que respetar los tiempos. Mis tiempos son estos y estoy volviendo a ser feliz y a disfrutar”, aseguró.

Chechu Bonelli y Dario Cvitanich anunciaron que serán padres por tercera vez instagram @chechubonelli

Y finalizó: “Hoy alguien me dijo: ‘Tenés un brillo que hace mucho tiempo que no tenías’. Y hoy es un día gris. Imaginate cuando salga el sol. Hoy me miro al espejo, me miro y me digo que estoy muy orgullosa de mí”.