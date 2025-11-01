El sugestivo posteo de Chechu Bonelli luego de que Ivana Figueiras blanqueara su relación con Darío Cvitanich
Luego de que la modelo hablara públicamente sobre su romance con el exjugador, su exesposa sorprendió con un mensaje en redes que muchos interpretaron como una fuerte indirecta
El romance entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich aun genera repercusiones. Luego de que la modelo confirmara que está en una relación con el exfutbolista y revelara detalles sobre cómo comenzó todo, Cecilia “Chechu” Bonelli, exesposa del deportista y madre de sus tres hijas, publicó un mensaje en Instagram que encendió las especulaciones entre sus seguidores.
Cabe recordar que el noviazgo entre Figueiras y Cvitanich tomó por sorpresa al mundo del espectáculo, ya que el exjugador había anunciado su separación de Bonelli apenas dos meses antes, tras 14 años de relación. Si bien la modelo negó ser la “tercera en discordia”, el contexto temporal del nuevo romance generó controversia, y ahora fue Chechu quien pareció subir la apuesta a la polémica.
Desde su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de medio millón de seguidores, Bonelli compartió una galería de fotos que rápidamente se llenó de likes y comentarios. En las imágenes se la vio posar con un look relajado pero elegante: top blanco sin mangas, pantalón marrón y un gorro tejido color crema. Pero, más allá del outfit, lo que llamó la atención de sus seguidores fue el texto que acompañó la publicación. “Mi intensidad es un tesoro, y a veces lo que parece ser un caos… es la vida ordenándose”, escribió. Esta reflexión personal fue tomada como una fuerte indirecta a todo lo ocurrido con Cvitanich.
La publicación acumuló miles de ‘Me gusta’ en pocas horas y los mensajes de sus fans no tardaron en llegar. “A veces la pasión se confunde con intensidad”; “Que nunca decaiga, nunca te olvides que disfrutan de verte mal y sufren de verte bien” y “Si te ven mal te maltratan. Siempre terraza”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en el posteo.
Pero, la cuestión no terminó ahí. La periodista volvió a llamar la atención desde sus historias de Instagram, donde compartió una imagen alusiva a Halloween: dos brujas con un café en la mano. Junto a la ilustración, creada con inteligencia artificial, escribió: “Así juntas siempre. Te amo amiga”, y mencionó a una de las personas de su entorno.
Las picantes declaraciones de Ivana Figueroa sobre su relación con Cvitanich
El posteo de Bonelli llegó apenas horas después de que Ivana Figueiras hablara en Intrusos (América TV), donde confirmó su relación con Cvitanich y aseguró que no hubo superposición de vínculos. “Nos conocimos por amigos en común”, contó la modelo, y agregó entre risas: “Es muy obvio cómo me conquistó. Es hermoso, muy bueno y muy amoroso”.
Al ser consultada sobre el momento en que comenzó el vínculo, evitó precisar fechas y remarcó: “No sé si la palabra sea noviazgo, pero todo re bien, muy bien y muy feliz”. Sobre los rumores de infidelidad del exfutbolista, se defendió: “Siempre molesta que te ubiquen como la tercera en discordia, pero cuando una está tranquila con una misma no te afecta tanto. Sabés cómo son las cosas. Estamos tranquilos, que fluya”.
