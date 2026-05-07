Chechu Bonelli contó qué famoso futbolista internacional la sigue en redes sociales y sorprendió a más de uno

Chechu Bonelli atraviesa una etapa de cambios personales luego de su separación de Darío Cvitanich y, en medio de este nuevo presente, volvió a captar la atención del público. Durante la última emisión de Valet Parking en La Casa Streaming, la modelo y conductora sorprendió tanto a sus compañeros como a los espectadores al revelar que un reconocido futbolista internacional la sigue en Instagram, una información que rápidamente despertó curiosidad y repercusión en redes sociales.

Todo comenzó cuando Bárbara Roskin contó entre risas que João Félix, delantero portugués que pasó por clubes como Barcelona, Atlético Madrid y AC Milan, además de formar parte de la selección de Portugal, le había dado “me gusta” a una historia y también a una publicación en Instagram. “Mi novia está de testigo, se lo mostré. Dije: ‘Mirá, Amor, João Félix’. Nos separamos”, lanzó en tono de broma, provocando las carcajadas y reacciones inmediatas de Cachete Sierra, Massi Pomponio y Chechu Bonelli, quienes rápidamente se sumaron a la divertida charla.

En medio de ese intercambio, Bonelli sorprendió al revelar que ella también tuvo un inesperado vínculo virtual con un reconocido futbolista internacional. “¿Cuál es el francés que jugó mucho tiempo en México?”, preguntó la conductora, mientras Massi Pomponio respondió sin dudar: “Gignac”. Fue entonces cuando Chechu contó: “Ese me seguía en la del pajarito”, haciendo referencia a X.

Chechu Bonelli reveló que André-Pierre Gignac la sigue en redes

Ante eso, Cachete Sierra aprovechó el momento para bromear y le consultó: “¿Te quería bajar la caña?”, aunque la periodista deportiva aclaró que nunca pasó nada y explicó que probablemente el seguimiento tenía relación con la etapa en la que Darío Cvitanich jugaba en el fútbol francés.

“Te likeaba las fotos en la playa”, comentó Bárbara Roskin, mientras Cachete redobló la apuesta con humor: “¿Las que estabas en bikini?”. Divertida por la situación, Chechu decidió revisar en vivo si el delantero francés todavía la seguía en X. “Voy a ver si me sigue siguiendo”, anunció, mientras desde el estudio Cachete sumó: “A ver si reflotamos un viejo amor”. Finalmente, todos celebraron sorprendidos al comprobar que André-Pierre Gignac aún sigue a la conductora en redes sociales.