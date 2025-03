Chino Darín: de una amigovia y un secreto a un amor inesperado que le cambió la vida

Muchas veces la ficción se vuelve realidad, sobre todo si hablamos de historias de amor. Tal es el caso de del Chino Darín y Úrsula Corberó, que se conocieron a finales de 2015 grabando la serie española La embajada. En la ficción eran pareja y charla va, besito viene, ese amor se hizo realidad. Y aunque hablan poco de su relación, él se animó a contar alguna vez que fue un flechazo y que lo primero que lo sedujo de ella fue su risa, que escuchó por primera vez en la prueba de vestuario antes del rodaje de la serie. “Nos conocimos en 2015, en el rodaje de La embajada. Llegué a España pensando ‘son solo seis meses, dos proyectos y me las pico’. Pero conocí a Úrsula y todo cambió”, le confesó el actor a LA NACIÓN.

Están juntos desde entonces y superaron tiempos, distancias y hasta una pandemia. Hace unos años, Corberó habló sobre los inicios de la relación en una entrevista: “Él es divino, estar trabajando y que surja así el amor... Hay cosas que son inevitables. Suceden, pasan y hay que tratarlas con la mayor naturalidad posible. Además de ser bello y luminoso, tiene un talentazo”. Y Darín también supo dedicarle unos elogios ella: “Úrsula es fantástica, es demasiado simpática y, como decimos nosotros en nuestro país, es gauchita”.

Úrsula Corberó y el Chino Darín, un amor que nació con un flechazo en un set de filmación

Durante los primeros años la pareja vivió entre España y Argentina, dependiendo de los compromisos laborales de cada uno; a veces podían acompañarse y en otras oportunidades, pasaban largos períodos separados y conversando por videollamada. Lejos de debilitarse, el amor se hizo más fuerte y en 2020 la actriz española estaba en Buenos Aires cuando declararon la pandemia por Covid; la pasaron juntos y la convivencia resultó tan buena que decidieron seguir. Hoy viven en Barcelona, pero viajan a cualquier punto del planeta en que uno de los dos tenga trabajo. De hecho, ambos están en Hollywood por estos días porque hay algo que quedó claro cuando empezaron la relación y es que van a acompañarse y apoyarse . “¿Se puede mantener el amor a distancia?”, le preguntaron al Chino hace unos años. “Sí, se puede. Hay que quererse mucho. Creo que hay un punto de celosía que es lógico y que tiene que ver con cierta ausencia y con que el otro esté compartiendo con otra gente. Pero hemos aprendido a llevarlo bastante bien”, aseguró.

Por ahora no hay planes de boda y en eso también coinciden. “No hace falta”, aseguran. Y también hablan de la posibilidad de ser padres: “Me relajé un poco en ese punto. La paternidad te hace replantearte un montón de cosas y resignarlas; es difícil decir cuándo llegará el momento justo. Es como dejar de fumar, las condiciones nunca son ideales. Si se da, llegará en el tiempo que tenga que ser, sin forzar nada. No me pongo límite de edad”, respondió el cuando lo consultaron al respecto.

Sin embargo, el amor está a flor de piel y el compromiso también, tanto que durante la entrega de los premios Platinos 2022, al actor le preguntaron por lo que más le gustaba de España y no dudó en contestar: “Mi mujer”, aseguró. Aunque se negó a decir lo que más le gusta de ella porque “no puedo definirla. Si la defino, la limito”, reflexionó, romántico. Y ella dijo sobre Darín, en el marco de la entrega de los premios Ondas por la película El cuerpo en llamas, cuando le dedicó el premio “porque es el mejor compañero de vida que puedo tener”, aseguró.

Su relación con Calu Rivero

Calu y el Chino también se conocieron trabajando Archivo

Calu Rivero y el Chino Darín también se conocieron trabajando. Fue en 2010 durante las grabaciones de la novela Alguien que me quiera, pero en ese caso no fue un flechazo, sino que cada uno estaba en otra relación y primero fueron amigos. La novela se terminó, pero ellos siguieron con el vínculo y al tiempo, ya separados ambos, se jugaron por ese amor. Al principio fue un noviazgo a escondidas y recién en 2013 blanquearon a la fuerza, luego de que un fotógrafo los retratara a los besos. “Esta es una historia inesperada, que surgió de forma espontánea y muy natural. Nuestro primer encuentro fue en la novela Alguien que me quiera y enseguida nos hicimos muy amigos. Ella estaba de novia, yo en otra y, cuando terminó la tira quedamos en contacto. Cada tanto hablábamos o nos veíamos en eventos sociales, pero siempre en tono de amigos. Hasta que un buen día nos reencontramos desde otro lugar”, contaba el actor por entonces. A los ocho meses de hacer pública esta historia, se separaron, sin escándalos. “Es cierto, estoy separada. Nos queremos mucho, está todo bien. Pero bueno, hay cosas que llegan a un final. Está todo perfecto, la verdad es que nos queremos un montón”, dijo la actriz sobre el final del romance.

Un amor fugaz y un invento

Magui Bravi aseguró que su fugaz romance con el Chino Darín "fue lindo mientras duró" Instagram: @maggiebravi

El Chino Darín tuvo un romance fugaz con Magui Bravi . Fue en 2015, antes de que él viajara a España y apenas duró unos pocos meses. Todo parecía ir viento en popa hasta que un paparazzi fotografió al actor con la modelo Maypi Delgado. Años después, Bravi habló del tema en Infama: “La verdad es que no iba a hablar del Chino Darín, pero se dijeron cosas que no me gustaron, entonces me parece prudente aclararlo. Yo nunca tuve una relación libre con él. Nos conocimos y como él estaba grabando y yo de gira, nos veíamos poco. Tuvimos una relación, pero eso de que fuera libre es un invento. Desde los 17 años siempre estuve de novia. Viví dos relaciones muy importantes y estuve a punto de casarme. No sé tener relaciones libres, ni me gustan. Ahora mi exnovio regresó del exterior y me movió la cabeza. Hasta hace unos días, el Chino me mandaba mensajes, pero con la mejor porque quedamos muy amigos. Él se fue a España y yo me vine a Carlos Paz, pero hoy ya se terminó la relación que teníamos. Fue lindo mientras duró”, dijo la bailarina y actriz. En tanto, Delgado expresó: “La verdad es que nos estábamos conociendo, tranqui. Igual, ya sabía que él se iba a filmar una película a España”. Y a partir de ahí, la historia ya es conocida y tiene un solo nombre para el actor: Úrsula Corberó.

Liliana Podestá Por