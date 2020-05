Chris Evans le propuso a los fans de Marvel una idea que pocos podrán rechazar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de mayo de 2020 • 01:28

El actor Chris Evans , conocido por interpretar en los últimos años al Capitán América en las películas de Marvel , sorprendió a sus fans en las últimas horas cuando abrió su cuenta oficial de Instagram. Y según anunció en su primer posteo, el objetivo de unirse a esa red social fue para llevar a cabo una importante causa.

El intérprete publicó un video en el que anunció que se suma al All In Challenge , una campaña que busca recaudar fondos para tratamientos vinculados a personas afectadas por el coronavirus. En el clip, Evans expresó: "Buenas a todos, aquí Chris Evans. Voy a aceptar el All in Challenge al que me invitó Chris Pratt . Esta es una gran campaña que busca llevarle comida a las personas que se encuentran necesitadas a raíz de esta pesadilla que es el Covid. Así que me llena de alegría poder hacer esto".

Más adelante, el actor entusiasmó al público amante de Marvel cuando reveló en qué iba a consistir su propuesta: "Esto es lo que puedo ofrecerles. Vamos a armar una salida virtual conmigo y cinco de mis mejores amigos: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo y Jeremy Renner. Podemos hacer una sesión privada de preguntas y respuestas, podrán preguntarnos lo que quieran, vamos a hablar de todo. Quizá juguemos a algo, podemos hacer unas rondas de Scattergories , yo soy muy bueno en eso. En fin, lo veremos después".

De esa manera, Los vengadores una vez más se unen, esta vez afuera de la pantalla, para una causa muy importante y para ayudar a quienes más lo necesitan.