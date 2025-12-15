Manu Viale: de su nuevo desafío laboral al duelo que transita luego de su separación

La actriz habló con LA NACION sobre su presente laboral, que la tiene muy entusiasmada, y también sobre cómo está tras el fin de su matrimonio

Desde muy chica Manuela Viale supo que quería ser actriz y para eso se preparó apenas terminó la secundaria. Sin embargo, a los 15 años tuvo la oportunidad de trabajar como modelo y no la dejó pasar. Desde entonces hace su propio camino con perseverancia y muchas ganas, a veces peleando contra los prejuicios, porque además es hermana de Juana y Nacho Viale.

LA NACION habló con la actriz de 34 años porque el 8 de enero tiene un importante estreno: llega a los cines la comedia romántica Volver a los 17. Durante la charla contó cómo es su relación con Mirtha Legrand, la abuela de sus hermanos, y también se refirió al duelo que está transitando luego de la separación de Federico Freire, en marzo pasado.

-¿Cómo te llegó la propuesta de Volver a los 17?

-Arranqué a laburar con Sebastián Badilla cuando me vino a ver al teatro en Wasabi. Aunque no me conocía, pensó que era buena para el personaje de Martina de su película Como si fuéramos solo amigos. Ahí empezó la relación con él y se generó un vínculo un poco de simbiosis y de hermandad. Nos gusta trabajar juntos porque nos miramos y nos entendemos. Siempre es un placer trabajar con él. Nos fue muy bien con esa película y ahora estrenamos Volver a los 17. También es una comedia romántica y está buena, además, porque conectás con el niño interior.

-En un momento en que se filma poco en nuestro país es todo un privilegio estrenar una película...

-La verdad que sí, todo fluyó. Gonzalo Badilla dirige y yo sugerí a Caro Domenech, a quienes los Badilla no conocían. Y está bueno porque hacemos un trío muy divertido. Es una comedia romántica que cuenta la historia de Pipe Ortíz (Sebastián Badilla), un perdedor que toda la vida se arrepintió de no haber intentado conquistar a la chica de sus sueños, Amalia Braun (mi personaje), en la secundaria años atrás. Por esas cosas del destino, Pipe y Amalia coinciden en una terapia y ella le confiesa que estuvo enamorada secretamente de él, pero tampoco hizo nada para concretar esta historia de amor.

-¿Entonces...?

-Entonces él pide un gran deseo: volver a los 17 y tener una segunda oportunidad con Amalia. Este deseo es escuchado por Delfina Pacheco (Caro Domenech), un alma en pena que está en coma buscando cumplirle el deseo al tipo más perdedor de la Argentina para así ganarse una nueva oportunidad de seguir viviendo.

-Se podría decir que es una historia que sucede mucho durante la adolescencia...

-Yo creo que sí. Porque en la adolescencia te gusta un chico, pero te da vergüenza, no te animás... Me parece que tiene un giro divertido y una producción un poco más grande que lo que fue Como si fuéramos solo amigos, y se nota la diferencia. La película está buenísima y está hecha con mucho amor.

-¿Volviste a tus 17 para apelar a esa memoria emotiva que usan los actores cuando tienen que armar personajes?

-Yo no uso mucha memoria emotiva. No me funciona así, pero estuvo bueno volver al colegio porque usamos locaciones de escuelas, uniformes... Estuvo lindo, la verdad. Terminé el colegio hace más de 10 años, así que fue bastante loco ponerme en un papel de una chica de 17 años.

-¿Filmaron en el colegio donde estudiaste?

-No, lo intenté porque hubiese sido muy emotivo para mí, pero estaba en obra y no se pudo.

-Estás filmando bastante en los últimos años...

-Estoy empezando a filmar recién ahora y lo estoy disfrutando muchísimo. Siento que estoy empezando a despegar. Y, sinceramente, hay mucha autogestión en este momento de mi vida. Así filmamos también Instante, con Pablo Yotich, Alejandro Fiore y Magui Bravi. Hay que poner el pecho y tratar de ver de dónde sacamos plata para filmar. En Instante los actores no cobramos ni un peso, entonces también tenés que tener claro hasta dónde podés hacerlo por amor al arte.

“Un lindo desafío”

-¿Tenés proyectos para 2026?

-Estoy ensayando para hacer una obra en microteatro en febrero con la temática de las vacaciones. Estuve en septiembre en microteatro y la experiencia fue muy buena. Y sigo con el programa de streaming en La casa, Circuito cerrado. Terminamos ahora y volvemos a arrancar en febrero del año que viene. Es lo que nos da un poco de visibilidad en el día a día. Y, sobre todo, de estabilidad.

-¿Es difícil para una actriz joven hacer su propio camino en el medio hoy? Antes había más producción nacional en cine y más ficciones en televisión.

-Siento que siempre fue un poco difícil porque había más ficciones, pero elegían a los mismos actores todo el tiempo. Hoy en los streamings estamos las generaciones más jóvenes y, poco a poco, intentás hacer tu camino. Creo que hay lugar para todos y hay que ir probando nuevas cosas. Trato de no competir porque somos todos artistas y está bueno ponerse contento por el laburo del otro.

-Hasta ahora no tuviste oportunidad de trabajar con ninguno de tus hermanos, ¿te gustaría o preferís no mezclar?

-Me encantaría trabajar con mis hermanos. Por ahora no se dio, pero mi deseo es que alguna vez concretemos un proyecto juntos. Creo que si eso se da tiene que darse genuinamente y no de una manera forzada. Sería un lindo desafío.

-¿Qué les gusta compartir en familia?

-Somos una familia normal, como cualquier otra. Somos hermanos del mismo padre. De vez en cuando nos juntamos a comer un asado, charlamos de la vida como cualquiera. Mi papá supo criarnos unidos y todos tenemos un buen vínculo con él.

-¿Y cómo te llevás con Mirtha Legrand?

-Tengo la mejor con ella porque es la abuela de mis hermanos y porque me crie viéndola y la respeto como profesional porque es admirable su resiliencia y la trayectoria que tiene.

-¿Siempre tuviste la suerte de trabajar de lo que te apasiona?

-Por ahora voy bien con el streaming, las pelis y el microteatro. No me quejo. Vivo con lo justo, sí, pero no me estreso. Trabajo desde que terminé el colegio. Hice cosas de modelo desde muy chica y cuando me recibí trabajé dos años como maestra jardinera y después tuve una oportunidad en una tira y seguí.

“Hay que seguir adelante”

-Este año te separaste de Federico Freire, ¿cómo estás?

-Prefiero no hablar mucho del tema. Me separé y estoy bien hoy. Ya está, ya pasó y estoy mejor. Fue una situación bastante dura para mí, pero hay que seguir adelante.

-Contaste alguna vez que era tu mejor amigo y cuando se enamoraron tuvieron miedo de estropear ese vínculo, ¿siguen siendo amigos?

-Pasó muy poco tiempo, me separé este año, entonces todavía estamos en un proceso de duelo que requiere de mucho aprendizaje. De mi parte y de la suya también. Por suerte, somos muy sanos los dos y no nos lastimamos, no hubo ningún tercero en discordia ni nada por el estilo. Tampoco nos peleamos.

-¿Y a qué herramientas apelás en este proceso de duelo?

-A mis amigos, a mi familia y también a mí porque soy una persona muy trabajada, hago terapia, hago mucho trabajo interno, me escucho. Y estoy mucho conmigo misma en mi casa, me habito en mis emociones.

-¿Hacés terapia alternativa o tradicional?

-De todo [risas]. Es parte del autoconocimiento.

-Y cuando estás en tu casa, ¿qué te gusta hacer?

-Me gusta mucho la naturaleza, las mariposas, mis perras. Vivo en un complejo y tengo un patio con plantas hospederas donde vienen las mariposas a poner huevos y ahí nacen las orugas, que después ayudo para que no se las coman las avispas. Y finalmente, cuando nacen las mariposas, las libero... Es muy necesario para mí conectar con la naturaleza porque si no me vuelvo loca.

-Alguna vez contaste que tenés epilepsia, ¿cómo estás?

-Ahora bien; está controlada. A los 13 años empecé con ausencias en el colegio y no me daba cuenta al principio. Consultamos a un neurólogo, me hicieron varios estudios, y empecé a tomar una medicación. No podía tomar alcohol y no tomaba, pero en plena adolescencia no le presté atención a eso y tuve mi primera convulsión a los 17. Después no tuve más convulsiones y llevo una vida de lo más normal.