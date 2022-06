Chris Evans encabezó la premiere repleta de famosos de Lightyear, en Los Ángeles

LA NACION

El universo Toy Story está en plena etapa de celebración -y expansión- ante el inminente estreno de Lightyear, el spin-off de la saga animada que narra la historia de origen de Buzz Lightyear.

El film cuenta con la voz de Chris Evans, a cargo del personaje principal , guion de Pete Docter, Jason Headley, y Angus MacLane, también director del film.

Lightyear, que se estrena en la Argentina el próximo jueves 16, presenta a un joven piloto de pruebas, muchos años antes de ser el famoso coequiper de Woody en Toy Story, embarcado ahora en una aventura intergaláctica en la que queda abandonado en un planeta hostil a 4.2 millones de años luz de la Tierra.

Con esa panorama en sus manos, Buzz intentará encontrar el camino de regreso a través del espacio y el tiempo.

Por lo tanto, forma un grupo de ambiciosos compañeros de aventuras y planea la travesía también con su adorable gato robot, Sox (voz de Peter Sohn). De todos modos, nada será tan sencillo porque la misión se verá amenazada con la llegada del también conocido Malvado Emperador Zurg (voz de James Brolin) y su ejército de robots despiadados.

Keke Palmer (Estafadoras de Wall Street), Dale Soules (Orange is the New Black) y Taika Waititi (Jojo Rabbit) ponen sus voces a las figuras reclutadas por Buzz; y Uzo Aduba (Orange is the New Black), James Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez e Isiah Whitlock Jr. también son parte del elenco que estuvo el miércoles por la noche en el teatro El Capitán en Hollywood, Los Ángeles, para celebrar la llegada de la película número 26 de Pixar.

Además de los actores, también acudió el realizador Angus MacLane, la productora Galyn Susman, el guionista Jason Headley, y el compositor Michael Giacchino, junto a muchas estrellas de la industria invitadas para la ocasión.

En octubre del año pasado, Evans habló sobre el personaje y el desafío de sumarse al universo animado: “No puedo creer que pueda ser parte de la familia Pixar y trabajar con estos artistas verdaderamente brillantes que cuentan historias como nadie más. Verlos trabajar es nada menos que magia. Me pellizco todos los días”, expresó el actor.

Por su parte, MacLane, director del largometraje, manifestó: “El elenco de Lightyear es un equipo de ensueño. Cada artista se metió inmediatamente en la piel de su personaje y eso nos permitió jugar un poco durante las sesiones de grabación. El resultado es que cada personaje tiene una personalidad distintiva lo que mejora el material y aporta más profundidad a sus relaciones. Ha sido un privilegio trabajar con un reparto tan generoso y con tanto talento”.

