Eduardo de la Puente, muy duro con Mario Pergolini: “Me dejó afuera de algo que yo inventé”

Durante años formaron uno de los equipos más exitosos de la TV y la radio. Junto a Juan Di Natale, Eduardo de la Puente y Mario Pergolini lideraron la franja con CQC y con cada uno de sus proyectos en la FM Rock and Pop, donde rompieron los moldes radiales y televisivos conocidos hasta el momento. Sin embargo, cuando el éxito terminó, estos íntimos amigos (que hasta llegaron a convivir en su juventud) misteriosamente se distanciaron. Hace unos días, Eduardo de la Puente volvió a hablar de su relación con el empresario y disparó duramente contra él.

Todo sucedió en el podcast Quemar un patrullero, conducido por Gustavo Olmedo, quién también fue compañero de ambos en la Rock and Pop y, hace un tiempo, tuvo fuertes declaraciones en contra de Pergolini. En el programa que se transmite por streaming, el invitado estaba hablando de aquellas épocas de éxito y diversión cuando el conductor le preguntó por su relación con los integrantes de CQC.

“Era buenísimo. Teníamos veintipico de años, la merca nos pegaba fenómeno, teníamos todo el rock and roll encima. Estábamos haciendo algo que nos gustaba, lo estábamos haciendo bien, estábamos rompiendo los moldes de la radio todos los días, sin darnos cuenta. Era todo muy para arriba, muy divertido, muy disfrutable. Con el tiempo, lamentablemente fue aflorando lo que él siempre fue. Por eso también aprendí la diferencia entre lo que es un hijo de re mil p… y lo que es un empresario”, expresó Eduardo de la Puente en referencia a su examigo Mario Pergolini.

Ante la mirada atenta de los integrantes del podcast, el periodista explicó: “El hijo de re mil p… si te quiere cagar te va a cagar y es personal, es que tiene algo personal con vos. El empresario es aquel que no te tiene en cuenta, al que no le sos funcional a sus proyectos, deseos o lo que fuere y listo”.

Además de contar que cuando el formato de CQC (un proyecto que surgió en una ronda de tragos entre cinco amigos, entre los cuales él se encontraba) se vendió al exterior, el no vio nada de esas ganancias. El co-conductor del exitoso ciclo advirtió que cuando Mario Pergolini se fue de la radio hizo lo imposible por boicotearla. “Cuando CQC se vende a un montón de países, Juan y yo no vemos un peso de todo eso. Cuando se hace merchandising, tampoco. Está bien, yo fui un boludo que firmé eso, pero, ¿qué es el tipo que redacta ese contrato que me deja afuera de algo que yo inventé?”, preguntó con cierta ironía.

Eduardo De la Puente ,Mario Pergolini y Juan Di Natale en la época de CQC

“Si vos sos un tipo que a mí me dijo: ‘Mientras a mi me quede vida, a vos y a tu familia no le va a faltar nunca nada’ y al día siguiente estás desviando la pauta comercial, estás orientando la antena hacia otro lado, estás boicoteando las redes, estás poniendo inútiles para que manejen todo y la Rock and Pop se hunda, sabiendo que yo (tu amigo) me voy a hundir también; me cago si sos el diablo, un empresario o un hijo de p… Tenés la misma responsabilidad”, arremetió furioso De la Puente, quien no sólo era conductor en la radio sino también guionista de los programas.

“A mí me llevó puesto porque no podía hacer otra cosa. El parece malo, parece un monstruo, pero no lo es. Es un puto osito de peluche y no puede permitirse que ese osito asome porque se le cae el imperio. Entonces está todo re bien con el chabón, pero si vos me decís (Sergio) Szpolski o Pergolini, para mí es lo mismo”, remató en referencia al vicepresidente del Grupo Veintitrés.

La experiencia de Karina Iavícoli

Tras escuchar sus duras declaraciones en uno de los “Escandalones” de Socios del espectáculo, Karina Iavícoli contó su propia experiencia con el conductor y productor cuando lo llamó para gestionar una nota. “Me parece que mas allá de lo firmado, cuando sos amigo no esperás que te claven un puñal como lo que está contando Eduardo. En general, a Mario no lo defiende nadie nunca; nunca escucho que la gente hable bien de Mario Pergolini”, opinó.

“Yo voy a contar una anécdota que viví con él. Como productora quise conseguir una nota para el programa de Chiche Gelblung y soy tan buena en lo que hago que conseguí el teléfono de su casa, ¡que error para mí! Tengo tanta suerte que ese día me atiende Mario (lo cuento porque en mi vida me pasó algo igual). Me re puteó de arriba a abajo y me cortó. Vuelvo a llamar y me atiende la señora que trabajaba en la casa y lo único que atiné a decirle a la señora fue: ‘Espero que te trate bien y no como a mí’. Me parece que eso habla de la persona. Mario es un tipo muy particular y especial”, dijo la periodista.

“En mi caso debo reconocer que mi experiencia con él es bárbara. Lo conocí cuando yo tenía 23 años, la primera vez que fui a hacerle una nota, y siempre fue muy generoso y muy amable. Después, a lo largo de los años, también fue muy amable”, expresó el conductor Adrián Pallares.