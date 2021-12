Chris Noth, el actor que interpreta a Mr. Big en Sex and The City, acusado de abuso sexual por dos mujeres

El actor Chris Noth, m谩s conocido por su rol de Mr. Big en Sex and The City y en el flamante reboot, And Just Like That..., fue acusado por dos mujeres de abuso sexual.

Las acusaciones contra el actor de 67 a帽os se dieron a conocer en un informe de la publicaci贸n The Hollywood Reporter, donde se alude a las v铆ctimas con seud贸nimos para proteger su identidad : Lily (31) y Zoe (40) no se conocen entre s铆, y brindaron testimonios en diferentes momentos, pero en ambos casos detallaron episodios de agresi贸n sexual.

De acuerdo a lo que comunica la publicaci贸n, el relanzamiento de la serie de Michael Patrick King les trajo 鈥渞ecuerdos dolorosos鈥, y alegaron que los hechos sucedieron en Los 脕ngeles en 2015 y en Nueva York en 2014, respectivamente.

Lily, quien es periodista, escribi贸 a The Hollywood Reporter en agosto, y Zoe, en octubre. En el primer caso, cuando trabajaba como camarera 2015, Lily conoci贸 a Noth, quien entonces ten铆a 60 a帽os, y quien la invit贸 a cenar. Al ser fan谩tica de Sex and the City, la joven de 25 a帽os se mostr贸 muy entusiasmada, pero empez贸 a preocuparse cuando el restaurante al que acudieron estaba cerrado. Seg煤n su testimonio, Noth la condujo a su departamento. 鈥淓st谩bamos escuchando m煤sica y trat贸 de besarme. Lo entretuve pero sigui贸 intent谩ndolo y yo deber铆a haber dicho que no con m谩s firmeza, pero luego se sac贸 la ropa鈥, relat贸 la joven, quien pas贸 a detallar como se produjo la agresi贸n sexual.

鈥淐uando termin贸, fui al ba帽o y me sent铆a horrible, ultrajada, me ped铆 un taxi y me fui鈥, a帽adi贸. Una vez en el auto, llam贸 a una amiga 鈥渓lorando totalmente hist茅rica鈥, y le cont贸 que el actor 鈥渢uvo sexo de manera forzosa con ella鈥.

En el caso de Zoe, ten铆a 22 a帽os cuando conoci贸 al actor en una firma de entretenimiento de alto perfil que trabajaba con famosos. 鈥溍塴 pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consigui贸 mi tel茅fono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: 鈥楳r. Big est谩 dejando mensajes en tu buz贸n de voz, relat贸鈥. De acuerdo a su testimonio, Noth la invit贸 a su departamento, donde acudi贸 con una amiga, Zoe a la piscina de un edificio en West Hollywood donde ten铆a un apartamento. La joven acudi贸 para devolverle un libro que Noth se hab铆a olvidado en la oficina, y all铆 se produjo el abuso sexual. Seg煤n Zoe, fue al hospital Cedars-Sinai, y denunci贸 la agresi贸n ante dos polic铆as, pero no revel贸 la identidad del agresor por miedo a las consecuencias.