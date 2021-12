La confesión de Georgina Barbarossa sobre el estresante día a día de MasterChef Celebrity y la muerte de Verónica Forqué

Tras la muerte de la actriz española Verónica Forqué, Georgina Barbarossa habló hoy del estrés que se vive en MasterChef Celebrity, de cuya versión española participaba la actriz hasta noviembre, cuando decidió abandonar el programa por agotamiento.

Georgina Barbarossa, exparticipante y subcampeona de la versión argentina, habló este miércoles de la presión que vivió durante el concurso culinario, un programa que marcó, según confió, un antes y un después para ella.

Verónica Forqué se suicidó el pasado lunes 13 de diciembre. La última aparición de la actriz fue el programa de cocina de TVE MasterChef Celebrity, que decidió abandonar por cansancio antes de ser eliminada, hace dos meses.

En la puerta de América TV, Barbarossa le dio una nota a Intrusos del Espectáculo y contó cómo vivió ella la presión del reality de cocina. “¿Es difícil mantener ese nivel de estrés, ese nivel de exposición?, quiso saber el periodista. “A la exposición ya estamos acostumbrados los actores. Las cámaras no me importaban, lo que me importaba era llegar a tiempo para rendir”, confió.

Verónica Forqué en MasterChef Celebrity España

“Es muy difícil el estrés del tiempo con la cocina. Te digo que me parece una de las cosas más difíciles que hice. Y mirá que hice Celebrity Splash, que me tenía que tirar de un trampolín teniendo vértigo”, confió luego.

Consultada sobre si las ganas de ganar terminan obsesionando a los participantes, la conductora dijo que ella no es competitiva y explicó que en realidad lo que a ella la obsesionaba era que el plato saliera bien. “No me gustaba irme la primera semana, eso me parecía un bajón”, agregó. Luego, Barbarossa fue muy contundente cuando le preguntaron si volvería a participar del show. “No, no, no, no. Es un estrés. Yo sacaba cosas fritas con la mano en el aceite hirviendo. (Por la presión) Hacés cosas que una persona normal no hace”, detalló.

Cuando le comentaron que se está hablando del formato por la muerte de Verónica Forqué, su primera reacción fue girar la cabeza y agarrarse el pecho. “Estaría pasando por un problema muy grande. Si, en MasterChef estás estresado permanentemente pero no es para que te suicides”.

“En la prensa española se habló mucho de la presión de este reality en relación a la decisión que tomó Verónica”, insistió el periodista. “La decisión que tomó fue por otro tema. Tendrá otros problemas de base. No le vamos a echar la culpa a un programa de televisión. Me parece absurdo. ¿Que habrá estado más estresada? Sí, pero ella tendría otro problema para tomar una decisión tan tremenda”, completó Barbarossa.

Las causas de la muerte

A dos días de la muerte de Verónica Forqué, se dio a conocer la causa de su deceso: de acuerdo a lo informado por Europa Press, la actriz española de 66 años se quitó la vida en su departamento de Madrid. El estudio forense, en tanto, arrojó que presentaba una lesión traumática en el cuello y que su cuerpo estaba limpio de sustancias.

Por lo tanto, se informó que murió como consecuencia de “una asfixia mecánica del cuello por ahorcadura, no habiéndose encontrado ningún otro hematoma ni tampoco ningún indicio que apunte a la ingesta en las horas previas al fallecimiento de ninguna sustancia”.

La actriz española, reconocida por sus trabajos con el realizador Pedro Almodóvar como ¿Qué hecho yo para merecer esto? y Kika, fue encontrada sin vida el lunes en su departamento de Madrid y la primera hipótesis apuntaba a que se había quitado la vida. Una persona llamó a emergencia apenas pasado el mediodía para avisar de un intento de suicidio en una vivienda ubicada en el número 7 de la calle Víctor de la Serna. Agentes sanitarios se desplazaron al domicilio, donde pudieron confirmar el fallecimiento.