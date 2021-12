Fabián Gianola no se presentará a declarar

A veinticuatros horas de prestar declaración indagatoria por las denuncias de abuso sexual con acceso carnal por Fernanda Meneses y de abuso sexual por Viviana Aguirre y luego de quedar desafectado de la obra Relaciones Peligrosas, Fabián Gianola rompió el silencio con un video casero.

Vestido con una camisa blanca, el tono de voz monocorde y cuatro botellas de vino de fondo, el actor, que hasta el momento se había mantenido al margen de los vaivenes públicos del caso, grabó un mensaje que envió al ciclo Mitre Live que conduce el periodista Juan Etchegoyen . Al mediodía, Intrusos (América TV) lo puso al aire esta tarde.

El descargo de Fabián Gianola

“Hola, ¿qué tal? Ante los hechos que son de conocimiento público y por pedido de mis abogados, voy a grabar este video para contarles algunas cosas”, arrancó el actor. “Primero, yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa. Son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque si no iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Finalmente, yo no acepté la extorsión. No voy a aceptar la extorsión. Y me denunció”, explicó Gianola.

“La segunda denuncia es de una señora que vi tres veces en mi vida, con gente. Siempre rodeada de gente. Y también, todos los testigos declararon a mi favor salvo uno que era su pareja”, completó en relación a las denuncias de abuso sexual con acceso carnal de Fernanda Meneses y de abuso sexual de Viviana Aguirre.

Fabián Gianola volvió a hablar de las denuncias en su contra: “Estoy muy tranquilo”. #MitreLive pic.twitter.com/s0ZkcjHS1m — Juan Etchegoyen (@JuanEtchegoyen) December 16, 2021

Luego, Gianola hizo una llamativa aclaración: “Quiero decir que es la primera vez en la historia policial argentina que las familias de las dos denunciantes se comunicaron conmigo para expresarme su apoyo y darme pruebas”, destacó. “Esto no creo que haya ocurrido nunca”.

Además, el actor dejó en claro que no se presentará a declarar mañana por pedido de sus abogados. “Estamos esperando unas pruebas que son concluyentes y que van a resolver, creemos nosotros, las causas”, aclaró.

En el final del video, Gianola insistió en su inocencia. “Me dijeron si quería pedir perdón. Yo creo que cuando alguien no hizo nada no debe pedir perdón. Humildemente creo que no debo pedir perdón por algo que no hice”. Además, aseguró que está tranquilo. “Sé que esto se va a resolver pronto, y que se va a saber muy pronto la verdad”.

Las denuncias

Las primeras denuncias al actor son de Meneses y datan de octubre de 2018, pero los hechos sucedieron mucho antes. Según relata la actriz en la causa, ella se encontraba “vulnerable emocionalmente” porque estaba separándose de quien entonces era su pareja, Marcelo Parisi. El primer hecho sucedió, siempre según Meneses, en el 2011, cuando ambos participaban de la comedia de eltrece Los únicos. Fabián Gianola fue a su casa y ella le comentó que estaba angustiada y se dejó abrazar, creyendo que intentaba contenerla. Luego, él la habría tirado sobre la cama y, a pesar de la negativa de Meneses, habría seguido con su intención de tener relaciones con ella.

Tras ese hecho, Meneses y Gianola estuvieron un tiempo sin dirigirse la palabra hasta finales de 2012, cuando se reencontraron. El segundo episodio sucedió años después, en septiembre de 2016 y en Canal 9, donde Gianola conducía Hoy ganás vos y Meneses participaba de un sketch. En un momento, él le habría levantado la pollera y procedido a tocarle partes íntimas. Un año después, y en el mismo programa, supuestamente la actriz vivió una situación parecida y esta vez delante de quien por entonces era su pareja, Marcelo Del Polito. Siempre según Meneses, esos hechos se sucedieron otras veces hasta que en 2017, cuando él supuestamente intentó violarla nuevamente y ante la aparición de otra persona, Gianola expresó: “Mi amor, las oportunidades se dan una sola vez en la vida... el tren pasó”. Días después, Meneses fue desvinculada del programa sin recibir los motivos de por qué se tomaba dicha medida.

Fernanda Meneses y Fabián Gianola se conocieron en 1999, se hicieron amigos y llegaron a tener una especie de “vinculo amoroso” hasta finales de 2003, según ella declaró en la justicia. Se mantuvieron en contacto con mensajes y charlas hasta los hechos sucedidos en 2011, en casa de ella.

Fuera de la obra

En el día de ayer Fabián Gianola fue desafectado de la obra Relaciones Peligrosas, que protagonizó este año junto a Claribel Medina, en Buenos Aires y que el 3 de enero debe reestrenar en el Teatro Holiday de Carlos Paz.

Consultado por LA NACION, el productor de la obra, Damián Sequiera, señaló: “Ayer charlamos con Fabián, entendió mi decisión de desafectarlo del proyecto hasta que todo esto se aclare y tome el camino que tenga que tomar, hacia un lado o hacia el otro. Me parece lo más saludable y él entendió mi postura. Y así quedamos. Él tiene intenciones de seguir y yo hubiese querido lo mismo, pero esto ha tomado mucha trascendencia y nos pone en un lugar muy difícil a todos y a mí en tomar estas decisiones”, concluyó.