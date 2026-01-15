Chris Noth justificó su comentario “sarcástico” sobre Sarah Jessica Parker: “Una pérdida de tiempo”

Que la convivencia entre los miembros del elenco de Sex and the City nunca fue ni armónica ni amorosa no es una novedad. Lo que nadie esperaba era que estallara un nuevo escándalo mediático entre dos de sus protagonistas, Sarah Jessica Parker y Chris Noth.

Este nuevo round comenzó cuando el actor, de 71 años, respondió el comentario poco feliz de un usuario en sus redes sociales este lunes, horas después de que Parker recibiera el Premio Carol Burnett durante la ceremonia de entrega de los Globos de Oro.

Ese día, Noth compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se lo ve en el gimnasio y la acompañó con una frase casi random: “A la mierda con el Año Nuevo. ¡Vamos!“. Y entre la seguidilla de comentarios que cosechó la imagen, uno relacionaba aquella frase con la protagonista de la serie.

“¿Te referís a Sarah Jessica Parker y su premio, verdad?“, escribió el seguidor del actor, y completó el mensaje con una serie de carcajadas. Lo que llamó la atención no fue ese comentario, sino la respuesta de Noth. “Correcto”, escribió, y muchos consideraron que aquel comentario avalaba los dichos de su seguidor.

La imagen que Chris Noth compartió desde el gimnasio durante la ceremonia (Instagram: @chrisnothofficial)

Por supuesto que esta situación no pasó inadvertida ni para sus seguidores ni para las redes y los medios. Y quizá por eso, este miércoles Noth volvió a referirse al tema en sus redes. “Mi respuesta improvisada, ligeramente sarcástica, a un comentario en internet parece haber causado un revuelo”, comentó primero, poniendo en contexto a quienes no estaban enterados sobre lo ocurrido.

Y agregó: “No es noticia. No merece toda esta discusión. Es una pérdida de tiempo en un mundo en el que hay cosas más importantes de las que preocuparse”.

El comentario, que el actor calificó de “ligeramente sarcástica”, se produjo cuatro años después de que una escena que Noth grabó para And Just Like That..., la continuación de Sex and the City, fuera eliminada del final de la primera temporada, en medio de múltiples acusaciones de agresión sexual en su contra.

Si bien su personaje, Mr. Big, murió en el primer episodio de la nueva serie, estaba previsto que regresara en una escena con Carrie Bradshaw (Parker). Sin embargo, en ese momento el portal TV Line informó que, si bien esas escenas se habían grabado en París, la producción decidió eliminarlas.

Aquella decisión fue tomada luego de que The Hollywood Reporter diera a conocer, en diciembre de 2021, las acusaciones de violación realizadas por dos mujeres contra Noth, quien está casado con Tara Wilson desde 2012. Una de ellas aseguró haber conocido a Noth cuando tenía 22 años en 2004, mientras que la otra dijo haberlo conocido en 2015, cuando tenía 25.

Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon KEVORK DJANSEZIAN - AP

Las víctimas usaron seudónimos para proteger su identidad: Lily y Zoe no se conocen entre sí, y brindaron testimonios en diferentes momentos, pero en ambos casos detallaron episodios de agresión sexual. De acuerdo a lo que comunica la publicación, el relanzamiento de la serie de Michael Patrick King les trajo “recuerdos dolorosos” a las mujeres, quienes alegaron que los hechos sucedieron en Los Ángeles en 2015 y en Nueva York en 2004, respectivamente.

Lily es periodista, escribió a The Hollywood Reporter en agosto, y Zoe, en octubre. En el primer caso, cuando trabajaba como camarera en 2015, Lily conoció a Noth y aceptó su invitación a cenar. Al ser fanática de Sex and the City, la joven explica que en un primer momento se mostró muy entusiasmada, pero empezó a preocuparse cuando el restaurante al que acudieron estaba cerrado. Según su testimonio, Noth la condujo a su departamento. “Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo y yo debería haber dicho que no con más firmeza, pero luego se sacó la ropa”, relató la joven, quien pasó a detallar como se produjo la agresión sexual.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth, en una escena

“Cuando terminó, fui al baño y me sentía horrible, ultrajada, me pedí un taxi y me fui”, añadió. Una vez en el auto, llamó a una amiga “llorando totalmente histérica”, y le contó que el actor “tuvo sexo de manera forzosa con ella” y que le dijo que no creía en la monogamia antes de abusarla.

Por su parte, Zoe también se comunicó con la publicación y pidió que se preserve su verdadero nombre porque sigue trabajando en la industria del entretenimiento. “Ver cómo volvía a interpretar el personaje de Sex and the City despertó algo en mí que había enterrado por muchos años, y ya es momento de hacer público quién es verdaderamente este hombre”, escribió.

Zoe asegura que conoció al actor en 2004 en su propio trabajo. “Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: ‘Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz”, relató. De acuerdo a su testimonio, Noth la invitó a su departamento. La joven acudió para devolverle un libro que Noth se había olvidado en la oficina, y allí se produjo el abuso sexual. Según Zoe, fue al hospital Cedars-Sinai, y denunció la agresión ante dos policías, pero no reveló la identidad del agresor por miedo a las consecuencias.

Chris Noth negó todas las denuncias en su contra Jason Howard/Bauer-Griffin - Getty Images

Asimismo, Zoe contó que en 2006 decidió tratarse en un centro de atención a víctimas de abuso. “Enterré la situación lo máximo que pude, pero después empecé a estar muy mal y finalmente me traté como me habían recomendado“, añadió una de las denunciantes. La directora del centro de salud confirmó su relato.

En ese momento, el actor negó las acusaciones de dos mujeres, calificando las afirmaciones de “categóricamente falsas”. Según su versión, los “encuentros fueron consensuados”.

“Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o 30 días —no siempre significa no—, esa es una línea que no crucé. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron a la luz. No sé con certeza por qué salen a la luz ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres”, aseguró North.

Luego, una tercera mujer le dijo al Daily Beast que Noth la había agredido sexualmente cuando tenía 18 años, en 2010, pero él también lo negó. “La historia es una invención total, y los supuestos relatos que se detallan a lo largo del artículo parecen una obra de mala ficción”, declaró entonces un representante del actor. Más allá de las denuncias públicas, los hechos nunca llegaron a la justicia.

Sarah Jessica Parker y Chris Noth The Grosby Group

Las protagonistas de la serie optaron por soltarle la mano a su colega tras la difusión de las denuncias. Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis publicaron un comunicado conjunto que marcó una posición de solidaridad con las presuntas víctimas y selló el aislamiento de Noth.

Las actrices expresaron en el escrito: “Estamos profundamente entristecidos al escuchar las acusaciones contra Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han dado un paso al frente y compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe ser muy difícil y las felicitamos por ello”.