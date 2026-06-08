La espectacular boda de Dua Lipa y Callum Turner que revolucionó Sicilia

Una semana después de un discreto paso por un registro civil londinense, donde en una ceremonia íntima Dua Lipa y Callum Turner se convirtieron de forma oficial en marido y mujer, llegó el momento del festejo: el sábado 6 de junio la pareja de artistas protagonizó una fastuosa boda que se celebró en una histórica villa de Palermo, la capital de Sicilia, que se extendió por tres días y a la que acudieron figuras destacadas del mundo del espectáculo.

Dua Lipa lució un vestido blanco texturizado de silueta ajustada, espalda descubierta y detalles de plumas Backgrid UK/The Grosby Group

Con su glamorosa celebración, que según trascendió tuvo un costo de 1,73 millones de dólares, Lipa y Turner revolucionaron la isla europea. Incluso, algunos lugareños le aseguraron a la revista Vanity Fair que fue “la boda del año” y hasta llegaron a compararla con uno de los casamientos más famosos de la gran pantalla. “Fue la boda más importante celebrada en Sicilia desde la de Michael Corleone”, le dijo una persona a la publicación en referencia al film de Francis Ford Coppola, El padrino.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el look elegido por la cantante para dar el sí. Dua Lipa llevó un vestido de novia blanco de Bottega Veneta, de espalda descubierta y cuello alto, con una falda adornada con delicadas plumas. Completó el conjunto con varias piezas de alta joyería de Bulgari, entre ellas un reloj, una pulsera y un collar.

Los detalles del festejo

El epicentro de la celebración fue la Villa Valguarnera, una imponente mansión barroca del siglo XVIII ubicada a pocos kilómetros de Palermo y conocida como el “pequeño Versalles” siciliano. Rodeada de jardines con vistas al mar, la propiedad pertenece actualmente a la escritora Vittoria Alliata di Villafranca y es un lugar donde se suelen realizar producciones cinematográficas y eventos de alto perfil.

Elton John, quien viajó especialmente a Sicilia en su avión privado, interpretó al piano “Your Song” Backgrid UK/The Grosby Group

Según reconstruyó la publicación estadounidense, los novios intercambiaron sus votos ante la atenta mirada de sus familiares y un grupo de amigos en un gazebo instalado en los jardines de la residencia. Entre los 200 invitados a la fiesta estuvieron Charli XCX y su marido, el baterista de The 1975, George Daniel, y el cantante de Tame Impala Kevin Parker y su esposa Sophie. Joe Alwyn, Chris Stapleton, Troye Sivan, Mark Ronson y Donatella Versace también fueron de la partida.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada sucedió cuando Elton John, quien viajó especialmente a Sicilia en su avión privado, interpretó al piano “Your Song”. Luego, los invitados disfrutaron de una cena de gala ideada por el chef Tony Lo Coco, distinguido por la Guía Michelin, con un menú con reminiscencias locales que incluyó anelletti alla Norma, panelle, crocché y algunos de los postres más emblemáticos de la isla, como cassata y cannoli.

La música fue otro de los puntos fuertes de la fiesta. Después de la cena, la fiesta quedó en manos de algunos de los más reconocidos DJs internacionales como Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta y Peggy Gou. Con sus mezclas, animaron una pista de baile que se mantuvo activa hasta la madrugada.

Los festejos, sin embargo, habían comenzado un día antes. El viernes, los invitados participaron de una visita privada y un cóctel en la Galería de Arte Moderno de Palermo. Más tarde, la celebración se trasladó al histórico Palazzo Gangi y luego a la Piazza Croce dei Vespri, que fue transformada especialmente para la ocasión con autos antiguos, iluminación temática y música swing.

La pareja celebró su unión con 200 invitados y una fiesta a puro lujo Backgrid UK/The Grosby Group

Uno de los detalles más comentados de la ambientación fue una enorme biblioteca compuesta por libros reales. El elemento decorativo fue un guiño a los comienzos de la relación entre la cantante y el actor: cuando se conocieron descubrieron que ambos estaban leyendo Fortuna, la novela del escritor argentino Hernán Díaz.

La organización también llamó la atención por sus estrictas medidas de seguridad. Durante varios días se restringió el acceso a distintas calles y plazas del centro histórico de Palermo, se desplegó personal de seguridad privada, se implementaron sistemas antidrones y se prohibió la toma de fotografías y videos. Incluso, de acuerdo con Vanity Fair, se colocaron adhesivos sobre los teléfonos celulares de los asistentes para preservar la intimidad de los invitados.

Una semana antes Lipa y Tuner se casaron por civil en Londres Cordonpress - Daily Mail

Para alojar a los novios y a buena parte de sus invitados, la organización reservó sectores completos del Grand Hotel Villa Igiea, uno de los establecimientos más exclusivos de Palermo. Otros asistentes se hospedaron en hoteles de lujo de la ciudad e incluso en un yate privado anclado en el puerto.

La fastuosa celebración contrastó con la discreta ceremonia civil que la pareja había realizado el 31 de mayo en el histórico Old Marylebone Town Hall de Londres, a la que solo asistió un reducido grupo de familiares y amigos.